الشارقة..  4 أيام من الترفيه في عيد الأضحى

21 مايو 2026 16:59

الشارقة (الاتحاد)
تستقبل وجهات «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق»، عيد الأضحى المبارك ببرنامج عائلي متنوع يمتد على مدار 4 أيام، من 27 حتى 30 مايو الجاري، في عدد من أبرز وجهاتها الترفيهية والسياحية في الشارقة، وهي القصباء، واجهة المجاز المائية، شاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان.
يجمع البرنامج بين العروض المسرحية، والأنشطة الشاطئية، وورش الأطفال، والتجارب الثقافية والترفيهية، والفعاليات المجتمعية، بما يمنح العائلات والمقيمين والزوّار خيارات متعددة للاحتفال بالعيد في أجواء عائلية مرحة، تعكس مكانة الشارقة، وجهة عائلية متكاملة خلال المواسم والمناسبات.

تأتي احتفالات هذا العام لتربط بين عدد من الوجهات التي تديرها «شروق»، حيث تقدم كل وجهة تجربة مختلفة تناسب الأطفال والعائلات، بدءاً من العروض الحية في القصباء، وصولاً إلى الأنشطة الشاطئية في الحيرة وخورفكان، والفعاليات العائلية في واجهة المجاز المائية.
وتتواصل احتفالات العيد في شاطئي الحيرة وخورفكان من خلال تجربة «أرض القراصنة»، التي تقام خلال الفترة من 27 حتى 30 مايو في منطقة ألعاب الأطفال ضمن المجمّع الثاني في شاطئ الحيرة، ومنطقة «صدف» للأطفال في شاطئ خورفكان. وتقدّم التجربة للأطفال عالماً تفاعلياً مستوحى من أجواء القراصنة، يضم ديكورات وأدوات وأنشطة مخصصة للعب والاستكشاف، إلى جانب ورش إعداد خرائط الكنز، والأشغال اليدوية، والألعاب الجماعية، والعروض الحيّة.

وتشهد القصباء خلال عيد الأضحى انطلاق موسم «مسرح القصباء» 2026، الذي يفتتح بعرض «ماجيك فيل: المرح في عرض البحر»، خلال الفترة من 27 حتى 30 مايو، بواقع عرضين يومياً. ويقدّم العرض تجربة مسرحية عائلية تجمع بين الكوميديا والخدع السحرية والسرد القصصي والتفاعل المباشر مع الجمهور، في مغامرة بحرية موجهة للأطفال والعائلات، يقدمها الفنان «ماجيك فيل».
وترافق العرض مجموعة من الأنشطة في محيط القصباء، تشمل ورش عمل للأطفال، وتلوين الوجوه، والعروض المتجولة، وفرص التقاط الصور، والأنشطة التفاعلية التي تمنح الزوّار تجربة احتفالية.

