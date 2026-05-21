«اقرأ» يحقق 25% زيادة في الطلاقة القرائية بالعربية

رأس الخيمة (وام)

كشفت نتائج تقييم مستقل أن برنامج «اقرأ» للطلاقة في القراءة باللغة العربية، الذي طورته مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ لدى المتعلمين الصغار في مهارات القراءة باللغة العربية، بما يعادل زيادة إضافية بنسبة 25% مقارنة بما يحققه الطالب عادة خلال عام دراسي كامل.

وجاءت هذه النتائج ضمن تجربة عشوائية مُحكمة أجراها مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «J-PAL MENA»، أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في تقييم الأثر التنموي والتعليمي. وشملت الدراسة 83 فصلاً دراسياً في 26 مدرسة بإمارة رأس الخيمة خلال العام الأكاديمي 2024 - 2025، لتعد بذلك واحدة من أكبر الدراسات المتخصصة في مجال الطلاقة القرائية باللغة العربية على مستوى الإمارات.

وتبرز نتائج الدراسة حلاً عملياً لأحد أبرز التحديات التعليمية في العالم العربي، والمتمثل في تمكين الأطفال من الانتقال بسلاسة من اللغة العربية المحكية في المنزل إلى اللغة العربية الفصحى المعتمدة في القراءة والتعلم داخل المدارس.

ويتميز «اقرأ» بعدم الاعتماد على تقنيات مرتفعة التكلفة أو زيادة الساعات الدراسية أو تطبيق مناهج موازية، إذ جرى تنفيذ البرنامج في معظم المدارس المشاركة ضمن الجدول الدراسي الاعتيادي، مع الاكتفاء بعدد محدود من أيام تدريب المعلمين، وبعد النجاح اللافت الذي حققته التجربة، سيتم تعميم برنامج «اقرأ» على جميع المدارس الخاصة بإمارة رأس الخيمة اعتباراً من سبتمبر 2026.

وتم تصميم «اقرأ» لمعالجة الازدواجية اللغوية، أي الفجوة بين اللغة العربية العامية التي يستخدمها الأطفال في حياتهم اليومية، واللغة العربية الفصحى المستخدمة في الكتب الدراسية والبيئة التعليمية الرسمية.