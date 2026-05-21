الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«اقرأ» يحقق 25% زيادة في الطلاقة القرائية بالعربية

«اقرأ» يحقق نتائج ملموسة (وام)
22 مايو 2026 01:45

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي

كشفت نتائج تقييم مستقل أن برنامج «اقرأ» للطلاقة في القراءة باللغة العربية، الذي طورته مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ لدى المتعلمين الصغار في مهارات القراءة باللغة العربية، بما يعادل زيادة إضافية بنسبة 25% مقارنة بما يحققه الطالب عادة خلال عام دراسي كامل. 
وجاءت هذه النتائج ضمن تجربة عشوائية مُحكمة أجراها مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «J-PAL MENA»، أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في تقييم الأثر التنموي والتعليمي. وشملت الدراسة 83 فصلاً دراسياً في 26 مدرسة بإمارة رأس الخيمة خلال العام الأكاديمي 2024 - 2025، لتعد بذلك واحدة من أكبر الدراسات المتخصصة في مجال الطلاقة القرائية باللغة العربية على مستوى الإمارات.
وتبرز نتائج الدراسة حلاً عملياً لأحد أبرز التحديات التعليمية في العالم العربي، والمتمثل في تمكين الأطفال من الانتقال بسلاسة من اللغة العربية المحكية في المنزل إلى اللغة العربية الفصحى المعتمدة في القراءة والتعلم داخل المدارس.
ويتميز «اقرأ» بعدم الاعتماد على تقنيات مرتفعة التكلفة أو زيادة الساعات الدراسية أو تطبيق مناهج موازية، إذ جرى تنفيذ البرنامج في معظم المدارس المشاركة ضمن الجدول الدراسي الاعتيادي، مع الاكتفاء بعدد محدود من أيام تدريب المعلمين، وبعد النجاح اللافت الذي حققته التجربة، سيتم تعميم برنامج «اقرأ» على جميع المدارس الخاصة بإمارة رأس الخيمة اعتباراً من سبتمبر 2026.
وتم تصميم «اقرأ» لمعالجة الازدواجية اللغوية، أي الفجوة بين اللغة العربية العامية التي يستخدمها الأطفال في حياتهم اليومية، واللغة العربية الفصحى المستخدمة في الكتب الدراسية والبيئة التعليمية الرسمية.

اللغة العربية
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة
الإمارات
رأس الخيمة
مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©