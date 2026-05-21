«العويس الثقافية» تحتفي بـ 55 مبدعاً

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حفل توقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2025 و2026)، وذلك بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، الذي يصادف يوم 26 مايو من كل عام، وشارك في الحدث 55 كاتباً إماراتياً توافقاً مع العيد الوطني الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفت المؤسسة بالحركة الأدبية في دولة الإمارات وسلطت الضوء على إبداعات كُتَّابها وسط حضور جماهيري كبير، ومع كُتَّاب من مختلف الأجيال والتجارب الأدبية.

حضر الفعالية عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وخالد الزعابي، قنصل عام دولة الكويت، وشخصيات عامة وجمهور نوعي من المثقفين الإماراتيين والعرب.

وقال عبد الحميد أحمد، أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: «إن تنظيم المؤسسة فعالية يوم الكاتب الإماراتي بعد النجاحات التي حققتها الاحتفاليات السابقة خلال الأعوام الماضية والإقبال الكبير عليها، شجعنا على مواصلة هذه الاحتفالية مع الاعتناء أكثر بالنوعية وجدية الإصدارات، وذلك بهدف توفير منصة مباشرة للتواصل بين المؤلفين والقرّاء، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في المشهد الثقافي».

وأضاف أن الأعوام الماضية شهدت زيادة واضحة في حركة التأليف، رافقها نشاط ملحوظ في النشر من قبل دور النشر المحلية والمؤسسات الثقافية، ما يعكس حيوية الساحة الثقافية في الدولة، لذلك يأتي هذا الاحتفال بيوم الكاتب الإماراتي التزاماً من المؤسسة بدعم الإصدارات المحلية، وتشجيع الكتّاب الإماراتيين على العطاء والإنتاج، مشيراً إلى أن المؤسسة وفرت مئات النسخ مجاناً من الكتب الصادرة حديثاً لجمهور واعٍ ومثقف وصديق للقراءة، والهدف من هذه المبادرة تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، ودعم الناشرين والكُتَّاب الإماراتيين، وتحفيزهم لمواصلة إبداعاتهم مستقبلاً.

يذكر يوم الكاتب الإماراتي يعد مناسبة وطنية وثقافية أطلقت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكريم مبدعي الدولة.

ويوافق هذا اليوم تاريخ تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويهدف لتقدير دور الكاتب في التأكيد على الهوية الوطنية وإثراء المشهد الثقافي، وتكريم الأدباء الإماراتيين.