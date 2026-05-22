الشارقة وضعت الثقافة الإماراتية والعربية في حوار حقيقي ومؤثر مع ثقافات العالم

أكد مسؤولون في مؤسسات وهيئات ثقافية وأكاديمية وإبداعية من دولة الإمارات العربية المتحدة أن مشاركة الشارقة ضيف شرف في الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو، تعكس مكانة الإمارة في المشهد الثقافي الدولي، وتفتح مسارات جديدة للتواصل الحضاري بين الثقافتين العربية والأوروبية؛ مشيرين إلى أن الإمارة وضعت الثقافة الإماراتية والعربية في حوارٍ حقيقي ومؤثر مع مختلف ثقافات العالم، ووضعتهما في مركز اهتمام شعوب وحضارات العالم.

وتحمل الشارقة إلى وارسو برنامجاً ثقافياً ومهنياً متكاملاً تحت شعار «حكاية حروف… بين حضارتين»، بمشاركة 21 مؤسسة ثقافية إماراتية، و36 كاتباً وشاعراً إماراتياً، ضمن 35 فعالية تشمل 28 ندوة و4 أمسيات شعرية و3 ورش للأطفال تُقام في المعرض وفي جامعة وارسو ومكتبة غروخوتيكا العامة، إضافة إلى 18 عرضاً موسيقياً تقدّم مختارات من التراث الإماراتي، في حضور يبرز تنوع التجربة الثقافية الإماراتية، ويتيح للجمهور البولندي التعرف إلى الأدب العربي والإماراتي عبر جلسات حوارية ولقاءات متخصصة، فيما يشكّل جناح الشارقة منصة جامعة لعرض الإصدارات والمشاريع الثقافية، بما يعزز فرص التبادل المعرفي ويدعم حضور الكتاب العربي في واحدة من أبرز منصات النشر في أوروبا.

الثقافة تجمع شعوب العالم

قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «نؤمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الكتاب حين يعبر الحدود يفتح للناس باباً إلى تاريخهم المشترك، ويمنحهم لغة للتفاهم تحفظ خصوصية كل ثقافة وتكشف صلاتها بالآخر. وبرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحضر الإمارة في وارسو لتقدّم للقارئ البولندي صورة الثقافة العربية والإماراتية في حيويتها المعاصرة وعمقها التاريخي؛ وهي بذلك لا تمثل الإمارات فقط، بل تمثل الثقافة العربية والعالم العربي أجمع بكونها أول ضيف شرف عربي في وارسو».

أحمد بن ركاض العامري

وأضاف "بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعددنا برنامجاً ثقافياً ومهنياً يضع الأدب والفنون والترجمة وصناعة النشر في مساحة حوار واحدة، ويمنح الكتّاب والناشرين والقراء من الإمارات العربية المتحدة وبولندا فرصة مباشرة للتعارف والعمل المشترك. وتعكس مشاركة المؤسسات الثقافية الإماراتية والمبدعين إلى جانب نظرائهم البولنديين إيمان الشارقة بأن الحضور في معارض الكتب العالمية يجب أن يترجم إلى أثر مستدام، يمتد في حركة الترجمة ويعزز الشراكات المهنية".

صورة متكاملة للتراث الإماراتي



عبدالعزيز المسلم

بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يأتي حضور المعهد ضمن جناح الشارقة الذي يجمع نخبة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإماراتية، حيث يقدّم المعهد إصدارات متخصصة في التراث الثقافي، إلى جانب التعريف بمبادراته في صون التراث الثقافي غير المادي، وتسليط الضوء على جهوده في توثيق الموروث ونقله للأجيال بأساليب معاصرة. ويعكس هذا الحضور المؤسسي المتكامل تنوع المشهد الثقافي في الإمارة وتكامل أدواره، بما يعزّز حضورها على الساحة الثقافية الدولية ويبرز هويتها الثقافية الأصيلة في إطار من الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الأخرى.

د. علي المري

وقال الدكتور علي إبراهيم سالم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي "تشارك دارة الدكتور سلطان القاسمي ضمن وفد إمارة الشارقة المشارك في معرض بولندا – وارسو للكتاب. وتمثل الدارة الجانب التاريخي، حيث تعرض مجموعة مميزة من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتشمل خرائط جغرافية لفترات مختلفة من القرن 15 إلى القرن 19 ميلادي، توضح التطور الحاصل في علم صناعة الخرائط الجغرافية وطباعتها، كما تعرض الدارة في الجناح الخاص ً بها فلماً وثائقياً عن دارة الدكتور سلطان القاسمي".

محمد حسن خلف

وأكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الهيئة ستواكب مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، من خلال تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة، تنقل إلى الجمهور ملامح التجربة الثقافية والحضارية للإمارة، وتعكس الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القائمة على ترسيخ الكتاب والمعرفة جسراً للتواصل الإنساني والحوار بين الثقافات.

من جانبه، قال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار: تهدف الهيئة من خلال المشاركة إلى إبراز القيمة العلمية الاستثنائية لموقع الفاية، المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بوصفه أحد أبرز المواقع المرتبطة بدراسات الهجرات البشرية المبكرة خارج أفريقيا، إلى جانب التعريف بمنظومة المواقع الأثرية في الإمارة، والتي تمثل مجتمعة سجلاً علمياً متكاملاً لتطور الاستيطان البشري.

عيسى يوسف

ولفت إلى أن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها نتاجها العلمي المتخصص في علم الآثار، والذي يتجاوز 60 إصداراً، حيث توثق بشكل منهجي نتائج أعمال التنقيب والدراسات الأثرية في الإمارة منذ أكثر من نصف قرن، بما يعزز من تراكم المعرفة العلمية ويوفر مرجعًا مهمًّا للباحثين والمتخصصين.

سلطان العميمي

وبيّن الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات "يعتبر حلول الشارقة ضيفاً على معرض وارسو الدولي للكتاب امتداداً لمسيرة نجاحها في عالم النشر والثقافة وصناعة الكتاب، ويضيف إلى سجل الإمارة الثقافي وحضور دولة الإمارات في المحافل الثقافية والأدبية الدولية تقديراً واعترافاً بالمستوى الذي وصلت إليه الجهود والمنجزات التي تحققت على يد القيادة الحكيمة. ويعد معرض وارسو الدولي للكتاب، الذي يعود تاريخ تأسيسه لأكثر من سبعين عاماً، أحد أهم معارض الكتب عالمياً".



محمد بن دخين

من جانبه، صرّح محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: تمثل مشاركتنا في معرض وارسو الدولي للكتاب، ضمن حضور الشارقة كضيف شرف، فرصة مهمة لتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الثقافية الدولية، وتسليط الضوء على جهودها في حماية حقوق المؤلف ودعم الصناعات الإبداعية. كما تتيح لنا هذه المشاركة توسيع شبكة علاقاتنا مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة تسهم في تطوير منظومة إدارة حقوق النسخ، بما يعود بالنفع على الكتّاب والناشرين في الدولة".

راشد الكوس

وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، يمثّل اختيار الشارقة ضيفَ شرفٍ في معرض وارسو الدولي للكتاب تأكيداً على تحول دولة الإمارات إلى مركز مؤثر في صناعة النشر العالمية. ونحن، في جمعية الناشرين الإماراتيين، نعتز بهذه المشاركة بوصفها امتداداً لرؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ حضور المحتوى العربي في الأسواق الدولية.

مروة العقروبي

وحول مشاركتهم في المعرض، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: تعكس مشاركة بيت الحكمة ضمن وفد إمارة الشارقة ضيف شرف المعرض، التزام الشارقة بإبراز الإسهامات العلمية للحضارة العربية الإسلامية في مسار المعرفة الإنسانية، وتقدم قراءة تاريخية لتطور العلوم عبر التفاعل الحضاري والترجمة وتبادل الأفكار بين الشرق والغرب.

امحمد صافي المستغانمي

وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: تأتي مشاركة مجمع اللغة العربية بالشارقة في جناح الشارقة، ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب، امتداداً لمسار راسخ من التعاون العلمي واللغوي بين المجمع والجامعات البولندية، وتعريفاً بمنجزاته المعرفية الكبرى، وفي مقدمتها المعجم التاريخي للغة العربية، هذا المشروع الذي يقدّم للباحثين والدارسين صورة دقيقة عن حياة العربية وتحوّلات ألفاظها عبر القرون.

فهد المعمري

وأضاف فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، تعكس مشاركة جمعية الإمارات للمكتبات في معرض وارسو الدولي للكتاب ضمن برنامج الشارقة ضيف الشرف، التزامنا الراسخ بدعم حركة المعرفة وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية على الساحة الدولية، وتمثل هذه المشاركة فرصة نوعية لتبادل الخبرات مع المؤسسات الثقافية والمكتبية حول العالم، والاطلاع على أحدث التجارب والممارسات.

عصام الدين عجمي

وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن اختيار إمارة الشارقة ضيفَ شرفٍ في معرض وارسو الدولي للكتاب يعكس المكانة الثقافية والأدبية الرفيعة التي تحتلها الإمارة على الخريطة الدولية، وهي مكانة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين جعل من الكتاب والمعرفة ركيزةً أساسيةً في بناء الإنسان والمجتمع.

تود لورسن

ولفت الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، "تعكس مشاركتنا في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتعزيز البحث العلمي والمساهمة في التبادل الفكري على المستوى العالمي. كما تجسد هذه المشاركة الرؤية الثقافية والفكرية الأوسع لإمارة الشارقة، التي لطالما دعمت التعليم والثقافة والحوار الهادف. ويمثل المعرض فرصة للجامعة للتفاعل مع الأوساط الأكاديمية والثقافية على المستوى الدولي، وتعزيز دورها في الإسهام في صياغة حوارات مؤثرة وعابرة للحدود".

آمنة المازمي

من جهتها، قالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: تشكّل مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب مناسبة مهمة لإبراز رؤية الإمارة في دعم صناعة المعرفة، وتعزيز حضور الكتاب بوصفه جسراً للتواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب. كما تعكس هذه المشاركة التزام الشارقة بترسيخ ثقافة القراءة، وتوسيع فرص وصول الأطفال إلى الكتاب، بما ينسجم مع رسالة مؤسسة كلمات في تطوير نماذج نشر شاملة تجعل المعرفة أقرب إلى كل طفل، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للتعلّم والمشاركة في الحياة الثقافية والمعرفية.

تامر سعيد

وأشار تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية إلى أن الشارقة تمتلك منظومة متكاملة لدعم صناعة الكتاب والمعرفة، تبدأ من الاستثمار في الكاتب والناشر والمحتوى، وتمتد إلى بناء حضور دولي مؤثر في أبرز معارض الكتب والمنصات الثقافية حول العالم، وهو ما يفتح فرصاً حقيقية أمام الأدب العربي للوصول إلى أسواق جديدة وشبكات أوسع من الترجمة والنشر والتوزيع.

مهند أبو سعيدة

وقال مهند أبو سعيدة، مدير المنشورات في «منشورات القاسمي»: إن اختيار الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب لعام 2026، يثبت مكانتها الثقافية على الساحة العالمية، ويعكس تقديراً لموقع الشارقة المعرفي المميز في المشهد الثقافي الدولي، ويبرز الأثر الحضاري والفكري الذي تقدمه الشارقة في الوسط العلمي والثقافي.

أحمد العلي

ونوّه أحمد عبدالسلام العلي، المدير العام لمجموعة كلمات، تشارك مجموعة كلمات في معرض وارسو الدولي للكتاب من خلال عرض مجموعة من الإصدارات الشعرية البولندية لنخبة من الأدباء المترجمة إلى اللغة العربية، وعرضها أمام جمهور المعرض، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور البولندي، إلى جانب عناوين باللغة العربية.

محمد القصير

بدوره، قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، ورئيس وفد دائرة الثقافة المشارك في المعرض: تؤكد مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب لعام 2026 رؤية ثقافية راسخة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الثقافة مشروعاً تنموياً متكاملاً. موضحاً، أن دائرة الثقافة ستقدّم ضمن مشاركتها معرضاً للخط العربي بحيث يعكس عمق الهوية البصرية للحضارة العربية الإسلامية، ويبرز الاهتمام المتواصل بإحياء الفنون التراثية الأصيلة وتقديمها في سياق معاصر إلى الجمهور العالمي.

سيف السويدي

وتحدث سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تكتسب مشاركتنا في معرض وارسو الدولي للكتاب أهمية خاصة في ظل حضور الشارقة ضيف شرف، لما تتيحه من منصة عالمية لتعزيز حضور صناعة النشر العربية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الفاعلين في هذا القطاع على المستوى الدولي.

تصميم جناح الشارقة - ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب

وفي إطار حضورها الدولي المتنامي، أعدّت مبادرة «ببلش هير»، التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، برنامجاً متكاملاً لمشاركتها في المعرض، بما يعكس رؤيتها بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في قطاع النشر عالمياً. وتأتي هذه المشاركة ضمن نهج استراتيجي يركز على توسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المهني وتبادل الخبرات، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في صناعة الكتاب.

ويتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات المهنية والجلسات الحوارية التي تسلّط الضوء على قضايا التنوّع والشمول، إلى جانب استعراض تجارب رائدة لقيادات نسائية في قطاع النشر. كما تسعى المبادرة إلى توسيع شبكة علاقاتها مع الناشرين وصنّاع المحتوى حول العالم.