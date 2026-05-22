«كلمات» تطلق حملة مدرسية لدعم وصول الأطفال إلى الكتب

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة كلمات، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وذوي الإعاقة البصرية، إطلاق حملة مدرسية في دولة الإمارات تهدف إلى إشراك طلبة المدارس الخاصة في مبادرات عملية لدعم القراءة والعمل الإنساني، وذلك ضمن جهودها لتوسيع أثر مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي توفر مكتبات عربية متكاملة للأطفال والمجتمعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الكتب.

واستهلّت المؤسسة حملتها بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية، فرع الشارقة، حيث نظمت المدرسة بازاراً خيرياً بمشاركة طلبة من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية، وبحضور فضيل الأحمد، مدير مجمع الإمارات الشمالية في مدارس الإمارات الوطنية، إلى جانب الكادر التعليمي والإداري. وخصص الطلبة كامل عائدات البازار، التي تجاوزت 40 ألف درهم.

وكما ستواصل مدارس الإمارات الوطنية دعم جهود مؤسسة كلمات من خلال تنظيم مبادرات في فروعها داخل دولة الإمارات، تعزز وصول الأطفال إلى المعرفة وتشجع الطلبة على المشاركة في العمل الإنساني.

وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: «ما قامت به مدارس الإمارات الوطنية وطلبتها يعبّر عن روح هذه الحملة. فالطلبة لم يكتفوا بالتبرع، بل شاركوا في تنظيم مبادرة تعلّمهم أن العطاء فعل منظم ومسؤول، وأن أثره يمكن أن يصل إلى أطفال لن يلتقوا بهم، لكنه سيبقى حاضراً في حياتهم. ونحن نثمّن دعم مدارس الإمارات الوطنية ومشاركتها في رحلتنا لترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري بين طلبة المدارس في دولة الإمارات». مضيفة، تؤمن مؤسسة كلمات بأن الوصول إلى الكتب حق أساسي لكل طفل، لا يجب أن تحدده الجغرافيا أو الظروف الاقتصادية أو النزوح أو ضعف البنية التعليمية. وهناك أطفال لم يمتلكوا كتاباً من قبل، وأطفال لم يدخلو ا مكتبة، وأطفال يحتاجون إلى مصادر معرفة بلغتهم الأم تمنحهم الثقة والطمأنينة والقدرة على التخيل.

وقال أحمد البستكي، نائب مدير عام مدارس الإمارات الوطنية: «تؤمن مدارس الإمارات الوطنية بأن دورها لا يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لديه. ومن هذا المنطلق، نحرص على إشراك طلبتنا في مبادرات نوعية تمنحهم فرصة للتعلم من خلال العمل والمشاركة، وتساعدهم على فهم أثرهم في المجتمع». لافتاً أتاحت لنا مبادرة مؤسسة كلمات فرصة مهمة لربط الطلبة بقضية إنسانية وثقافية ترتبط بالقراءة والمعرفة وحق الأطفال في الوصول إلى الكتب. ونفخر بما قدمه طلبتنا خلال هذا البازار الخيري من تفاعل وروح تعاون، حيث استطاعوا تحويل مشاركتهم إلى مساهمة تحمل أثراً حقيقياً في حياة أطفال آخرين.