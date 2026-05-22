«مساجد عمارة القلوب» يعكس جماليات مآذن الشارقة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

للمساجد في الشارقة حضورها وما يستمدّه منها زوارها من هدوءٍ وسكينة وجمالٍ روحاني، خاصةً في هذه الأيام المباركة، ودائماً كانت المساجد محطةً للمبدعين من الكتاب والأدباء والفنانين، لاستنباط معالمها الجمالية وسكينتها، وفي المعرض الفوتوغرافي الثاني «مساجد الشارقة عمارة القلوب.. أنوار المآذن في عيون المصورين»، الذي نظمه النادي الثقافي العربي بالشارقة بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، كان الحضور على موعد مع لقطات ذكية وفضاءات نابضة بالسكينة والجمال، في مزجٍ آخذ ما بين جلال العمارة الإسلامية وشفافية التأمل الروحي.

وكشف المعرض، الذي شارك فيه 17 فناناً، عن ثراء الفن الإسلامي ودقته الهندسية، والتكوينات الدائرية اللافتة، والزخرفة المدهشة لسقوف المساجد، وكذلك مجموعة الخطوط والزخارف، وما تبعثه هذه الالتقاطات الفنية من سُموٍّ وجلال وإحساسٍ بهيبة المساجد وعمارتها الهندسية.

كما تنوعت الصور واللقطات البانورامية في فترات زمنية آسرة، كمشاهد الغروب، واستطاع المشاركون في المعرض أن يبرزوا هذا التعانق الجميل ما بين المآذن والسماء، وحضور المساجد أيضاً داخل المدينة الحديثة، والمشاهد الطبيعية والعمرانية المحيطة بهذه المساجد، مثل بحيرة خالد، بتوظيفات ذكية للضوء الطبيعي وانعكاسات الماء وألوان الشفق، في أجواء حيوية وهادئة، ورؤى جمالية عديدة. وعلاوةً على ما قدمه المعرض من توثيقٍ لمساجد الشارقة، فقد كان التأمل البصري والجمالي والمحتوى الدلالي والوجداني، عناصر حاضرة في مجموعة الصور ضمن هوية العمارة الإسلامية في الشارقة.

وقال الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي: أنَّ المعرض شكّل منظومة بصرية فوتوغرافية جمالية تصل بين الفن الجمالي والمحتوى الدلالي، وهو ما انعكس على ثراء الصورة وتلقّيها في الجمع ما بين الأبعاد الفنية والتاريخية لهذه المساجد.

وأكد محمد علاء منسق الفعاليات بجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، على أهمية التعاون مع النادي الثقافي العربي في موضوع يعكس التميز الحاصل في مساجد الشارقة وجمالها العمراني الذي حملته الصورة الفوتوغرافية في المعرض.