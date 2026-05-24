«أبوظبي للغة العربية» يعرض 500 إصدار في «الدوحة الدولي للكتاب»

عرض جناح مركز أبوظبي للغة العربية، في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، أكثر من 500 إصدار متنوع، وحقق نتائج مميزة على مستوى المبيعات، إذ بيعت أكثر من 1850 نسخة، بنسبة نمو تجاوزت %40 مقارنة بمشاركة العام الماضي.

واختتم المركز مشاركته في الدورة الـ35 من المعرض، التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب 515 دار نشر وجهة ثقافية تمثل 36 دولة.

وعرض المركز في جناحه أكثر من 500 إصدار، منها 100 عنوان جديد من إصدارات مشاريعه: «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، أمام روّاد الفكر وعشاق القراءة، لإطلاعهم على أحدث الإصدارات والترجمات العالمية، التي شملت المجالات المعرفية المختلفة، من آداب وعلوم وفلسفة وتاريخ وكتب أطفال.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، إن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، والتعريف بالثقافة الإماراتية، وترسيخ حضور إمارة أبوظبي بوصفها مركز إشعاع ثقافي ومعرفي، وداعماً رئيساً لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضاف أن المركز حرص على التعريف بالمشاريع الثقافية النوعية التي يقودها، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع جمهور الثقافة والناشرين والعاملين في القطاع، بهدف إثراء معارف القراء، وتعزيز ودعم قطاع النشر، واكتساب المزيد من الشراكات التي تخدم دعم اللغة العربية والترجمة وصناعة المحتوى، وتشجيع الجميع على اتخاذ القراءة أسلوب حياة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالثقافة والمعرفة بوصفهما ركيزتين للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وحظي جناح المركز بزيارة شخصيات رسمية وثقافية عربية وأجنبية، كما عرّف جمهور الأدب والثقافة على مشاريعه الثقافية الرائدة، وبرامجه الجديدة، ومبادراته المبتكرة، وروج لإصدارات مشاريعه، وقدّمها إلى زوّار المعرض، إلى جانب تعريفهم بما ستتضمنه الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

ويُعد معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تقام في المنطقة، إذ استطاع هذا العام أن يقدم للجمهور العربي والأجنبي، عبر 910 أجنحة، برنامجاً ثقافياً نوعياً واكب تطلعات العارضين وصناع النشر والأدباء والكتّاب، وحظيت مبادراته وفعالياته الثقافية المتنوعة باهتمام كبير من الفئات العمرية المختلفة.