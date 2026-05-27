"ناسا" تبدأ تنفيذ خطة إنشاء قاعدة دائمة على القمر

27 مايو 2026 09:03

بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" طلب مركبات هبوط وروبوتات جوالة وطائرات مسيّرة، ضمن خطة لإنشاء قاعدة دائمة على القمر، وذلك بعد أقل من شهرين على مهمة "أرتميس 2" التي حققت رقماً قياسياً في التحليق حول القمر.

 

وكشفت "ناسا" عن المرحلة الأولى من خطط القاعدة القمرية، من خلال منح عقود تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات لأربع شركات أمريكية.

وستتولى شركة "بلو أوريجين"، التابعة لجيف بيزوس، توفير مركبتي هبوط لنقل مركبات التنقل القمرية إلى سطح القمر، في موقع قريب من القطب الجنوبي للقمر.

وسيتم تصنيع هذه المركبات القمرية من قبل شركتي "أسترو لاب" و"لونار أوتبوست"، بينما ستتولى شركة "فايرفلاي إيروسبيس"، التي نجحت في الهبوط على القمر العام الماضي، إرسال أول طائرات مسيّرة إلى القمر.

ومن المفترض أن تصل جميع هذه المعدات قبل هبوط أول رواد فضاء تابعين لمهمة "أرتميس" على القمر، والمقرر مبدئياً في عام 2028.

أما المرحلة الثانية من القاعدة القمرية، الممتدة من عام 2029 وحتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، فستشهد بدء بناء البنية التحتية الدائمة، بما في ذلك شبكة للطاقة.

ومن المتوقع أن تصبح القاعدة جاهزة لاستقبال رواد الفضاء لفترات طويلة داخل مساكن دائمة ومتخصصة خلال ثلاثينيات القرن الحالي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع.

المصدر: وام
