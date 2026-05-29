السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تشكيليون: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة ولا يلغي الفنان

تشكيليون: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة ولا يلغي الفنان
30 مايو 2026 00:52

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يُحسّن السمع ويحمي الذاكرة لدى كبار السن
أجهزة قابلة للارتداء مزودة بذكاء اصطناعي.. الحارس الجديد للصحة

على الرغم من التطوّر الكبير الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وما حقّقه من مستويات متقدّمة في الإنتاج والإبداع الفني، فإن قدرته على محاكاة الإحساس والمشاعر التي تميّز الفنان المبدع لا تزال محل تساؤل، خاصة في مجال الفن التشكيلي، حيث تحمل اللوحات روح الفنان ورؤيته وإرهاصاته الفنية الملهمة، وأكّد فنانون تشكيليون أن الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى مرحلة توصيل التجربة الإنسانية والمشاعر والوعي إلى المتلقي، ورغم أنه أسهم في توسيع آفاق الإبداع وابتكار أساليب جديدة، فإنه لا يزال يفتقد عنصر الصدق والقيمة الإنسانية في الأعمال الفنية.
يرى الفنان التشكيلي الإماراتي فريد الريس، أنّ الذكاء الاصطناعي أداة فنيّة، مثل اللون والفرشاة، وله أهميته في فتح الآفاق وتطوير الأعمال، ولكنّه لا يصل إلى مرتبة الفنان الإنسان الذي يغذيه ويمدّه بالأفكار والمدخلات، مشيراً إلى أن المتلقي نفسه يتفاعل مع العمل الفني، ويشعر بتجربة الفنان ومدى صدقه، وكل هذه العناصر الشعورية لن يجدها المتلقي في عمل فني صناعي ناتج عن خوارزميات معقدة، وقد يكون هناك من ينبهرون بإنتاج الذكاء الاصطناعي، غير أنّ رهان الفنان دائماً يعتمد على مسألة التلقي والتوصيل الفني وعمق المشاعر لا سطحيّتها، خصوصاً حين يُسقط المتلقي ذلك على نفسه.

المشاعر والهوية
وتشير الفنانة التشكيلية عبير العيداني، إلى أنّ إنتاج الذكاء الاصطناعي صوراً وأعمالاً مبهرة بصرياً، لا يعني أنّه أصبح فنّاناً، إذا ما علمنا أنّ الفن لا يعتمد فقط على النتيجة النهائيّة، بل على التجربة والمشاعر والرسالة التي يحملها الفنان داخل العمل، لافتةً إلى أن تفاعل الجمهور مع الأعمال التي ينجزها الفنان الإنسان؛ نظراً لوجود طاقة وروح وقيم وتجربة وذكريات وأفكار وأحاسيس ومشاعر تؤكّد قيمة العمل، وتجعل تلقينا له أكثر وعياً ونضجاً وتفاعلاً، فالتقنية يمكن أن تساعد الإنسان لكنها لا تحلّ محله، اعتماداً على عناصر الصدق والهوية الفنية والإحساس المتضمّن في أعمال الفنانين.

الإبهار البصري
تؤكد الفنانة روعة الطرطور أنّه رغم قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور مبهرة، إلا أنّه ليس بديلاً عن الفنان، لأن اللوحة ليست ألواناً فقط، بل تجربة بشريّة تظهر خلف العمل وتكشفها معانيه، فيمكننا أن نلمح ونقرأ في أعمال الفنانين الخوف والحنين والذكريات والفقد والرغبة، وغير ذلك من الأفكار والأحاسيس والمشاعر، بينما خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا تعرف الخوف أو الاشتياق ولم تمر بالطفولة أو ترتبط بذكرى، فالبرنامج الذكي يستطيع القيام بعملية إعادة تركيب نمطي للأعمال البشرية، وهذا سر قوة الآلة في صناعة الصور، ولكن لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي ومخزونه من المعلومات بديلاً عن التجربة الإنسانية التي ينطلق منها الفن.
وأشارت الطرطور إلى أنّ الإبهار البصري ليس المقياس الوحيد للفن، حيث يتأثر الناس بأثر الفنان ورؤيته الإنسانية التي لا تقف فقط عند الصورة الجميلة.

التجربة الإنسانية
ترى الفنانة التشكيلية فاطمة الحمادي أنّ الذكاء الاصطناعي لا يهدد مستقبل الفن التشكيلي، بقدر ما يفتح أمامه مجالاً خصباً للتجريب والتعبير، موضحةً أنّ الآلة تستطيع إنتاج صور مبهرة بصرياً، لكنها ما زالت تفتقد التجربة الإنسانية التي تمنح العمل الفني روحه وفرادته. وتضيف أنّ الفنان يرسم بالذاكرة والمشاعر والأسئلة التي يحملها تجاه العالم قبل أن يرسم بالأدوات، وحتى لو شعر المتلقي بالدهشة أمام لوحة أنجزها الذكاء الاصطناعي، إلا أنّ التأثّر العميق غالباً ما يرتبط بإحساس المتلقي بوجود إنسان خلف العمل، عاش التجربة والقصة والوعي وعبّر عن كلّ ذلك بالفن.

الذكاء الاصطناعي
الفن التشكيلي
الفنون التشكيلية
آخر الأخبار
الحجاج يؤدون طوافهم حول الكعبة المشرفة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع
30 مايو 2026
ترامب يتحدث بجوار وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والنقل الأميركيين (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: سنستخرج اليورانيوم المخصب من إيران وسندمره
30 مايو 2026
عناصر من الشرطة الدنماركية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الاستخبارات الدنماركية تحذر من تصاعد التهديدات المرتبطة بطهران
30 مايو 2026
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مهتمون بحل الأزمة السودانية
30 مايو 2026
عناصر إنفاذ القانون في رومانيا تتفقد مسرح سقوط الطائرة المسيرة
الأخبار العالمية
أوروبا و«ناتو»: الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً
30 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©