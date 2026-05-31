الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد مختار جعفر: الخط العربي يقبل التجريد والحروفية

عبد الله العويس ومحمد القصير خلال افتتاح معرض محمد مختار «الخبرة الجمالية» (من المصدر)
1 يونيو 2026 01:25

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يؤكد الخطّاط محمد مختار جعفر أنّ على الفنان العربي الاعتزاز بلغته وهويته الثقافية، من خلال العمل على تجويد لوحاته وإبراز الأساليب الأصيلة للغة العربية، والحَرف العربي بكلّ تجلياته وآفاقه وأبعاده وتعدُّد ابتكاراته، لافتاً، إلى أنه حاول أن يستلهم من أنواع الخط العربي، كالخطّ الديواني وخطّ الثلث وخطّ النسخ الذي كتب به القرآن الكريم.
ويرى أنّ دخول الحروفيّة كفنّ معمول به، يجعلنا أكثر تمسّكاً بالحرف المدروس والمكتوب وفق قواعده المتعارف عليها، حتى لا يكون هناك مزج ما بين الحروفيّة والخط العربي بشكل يخالف القواعد وضوابط الاستخدام.

أخبار ذات صلة
الروائي السيد حافظ لـ «الاتحاد»: الكتابة للطفل دفاع عن الجمال ضد القبح والحروب
«الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله».. قراءة في التقنية برؤية إنسانية

وحول وجود الثورة الرقميّة التي دخلت مجال الفن، خصوصاً في ظلّ الذكاء الاصطناعي الذي بات يُلقي بظلاله على الفنون والآداب وغيرها من الحقول، يقول: «إن التقنيات الجديدة ربما تفيدنا كفنانين، ولكنّ عليها ألا تطغى على جوهر الإبداع وروحه أو تطمس هويتنا في هذه الفنون، ومنها الخطّ العربي، رمز الهوية العربية وأيقونتها الأصيلة».
ويرى جعفر أنّ الخط العربي يشكّل مصدر إلهام وسعادة للفنان الأجنبي، مشيراً إلى معرض له في ألمانيا كان سرّ نجاحه والإقبال عليه أنّه كان يصدر عن اعتزازه بالهوية والفن والأصالة، في سياق أعمال متنوعة المدارس الفنية كالتجريدية والسريالية.
وحول «هل يقبل الخط العربي التجريد»، يقول: «إنّ ذلك ممكن، ولكن شريطة ألا تمسّ الروح أو الجوهر، بمعنى أن تكون هناك أُسس مدروسة تحفظ الخط العربي وقواعده وأصوله».
أمّا المزج بين الخط العربي والفن التشكيلي، وتطويع الخط لحمل الفكرة التشكيلية في رسومات السفينة والهلال والمأذنة وغير ذلك من مفردات، فيرى الفنان جعفر أنّ فنّ الحروفية تمّ أخذه من قِبل التشكيليين وأدخلوه في الخط العربي، اعتماداً على أنّه مطواع ومرن، ولذلك نحاول كخطاطين ألا تمسّ هذه الأعمال قواعد الخط العربي.
ويشير جعفر إلى لوحة «وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، التي لقيت إعجاباً من الحضور، بقوله إنّها من الخط الكوفي، ولكن بتصرف، لكي يخرج من صعوبة الخط الكوفي، بطريقة مبتكرة، دون أن يكون في ذلك أيّ تشويش على هذا النوع الأصيل من الخطّ.

محمد مختار جعفر
الخط العربي
الثقافة
الفن العربي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جانب من فعالية توعوية نظمها المستشفى الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين (وام)
الأخبار العالمية
آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة
1 يونيو 2026
ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
لاجئتان سودانيتان وأطفالهما في مخيم شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذير أممي: السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة
1 يونيو 2026
رجلا إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية استُهدفت بغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية
1 يونيو 2026
دخان متصاعد عقب غارات إسرائيلية جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
1 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©