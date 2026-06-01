«سر الزعفرانة» أحداث تاريخية تضيء الواقع

2 يونيو 2026 01:29

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تتميّز الكاتبة والإعلامية بدرية البشر بلغة سردية ثرية تجمع بين الحس الإنساني العميق والبناء الروائي المتماسك، ما جعلها تحجز مكانة بارزة في المشهد الروائي العربي، وقد حظيت روايتها سر الزعفرانة باهتمام نقدي واسع، ووصلت إلى القائمة القصيرة لفرع الآداب ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب، لتؤكد حضورها واحدة من أبرز الأعمال الروائية التي تستلهم التاريخ وتعيد قراءته برؤية إنسانية معاصرة.

تنقل الرواية القارئ إلى مرحلة تاريخية شهدتها الجزيرة العربية، اتسمت بالغارات والصراعات القبلية، ومن خلال شخصية «نفلة»، الراوية الرئيسية للأحداث، تتكشف ملامح تلك الحقبة المضطربة، حيث تفقد والدتها في إحدى الغارات، ثم تلحق المأساة بوالدها الذي انضم إلى صفوف الملك الشاب الساعي إلى توحيد البلاد.
 تُعرف نفلة بين أهل القرية باسم «البدوية»، وتعيش سلسلة من المحن القاسية التي تضعها مراراً على حافة الموت، لكن «زعفرانة»، التي تعمل في بيت الأمير، تحتضنها وتمنحها الرعاية والحنان، لتصبح بمنزلة الأم البديلة لها، وتمتلك زعفرانة خبرة واسعة في الأعشاب الطبية، فتأخذ نفلة معها في رحلات عبر الطبيعة لتعليمها أسرار النباتات العلاجية وخصائصها.
  تقدم رواية «سر الزعفرانة» تجربة سردية ثرية تجمع بين التاريخ والخيال والمعرفة الاجتماعية والبيئية، وتمنح القارئ فرصة لاستكشاف مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة من خلال شخصيات نابضة بالحياة وأحداث متشابكة. وتبرز قوة العمل في قدرته على توظيف التفاصيل التاريخية والإنسانية ضمن بناء روائي متماسك، حافظت فيه الكاتبة على ترابط الأحداث والشخصيات حتى النهاية، مقدمة مفاجآت درامية مدروسة تضفي على الرواية مزيداً من التشويق والإقناع.

