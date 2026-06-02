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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً ثقافياً ومعرفياً يحتفي بالأسرة والإبداع

مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً ثقافياً ومعرفياً يحتفي بالأسرة والإبداع
2 يونيو 2026 22:03

تنظم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً ومعرفياً وفنياً ومجتمعياً متنوعاً خلال شهر يونيو الحالي في إطار دعم مستهدفات عام الأسرة وتجسيد رؤيتها الرامية إلى ترسيخ الثقافة والمعرفة والإبداع وتعزيز دور المكتبة بوصفها منصة مجتمعية حيوية تجمع مختلف فئات المجتمع وتسهم في توثيق الروابط الأسرية وإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

 

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تتناول موضوعات معاصرة تشمل الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الشخصية والتربية الأسرية إلى جانب فعاليات أدبية وفنية ومبادرات مجتمعية تعزز الوعي والمعرفة.

 

وتنظم المكتبة جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي ببساطة ضمن فعاليات مكتبة الأعمال بهدف تقديم فهم مبسط لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في الحياة اليومية والمهنية كما تستضيف جلسة إعادة بناء الثقة والصلابة النفسية التي تركز على دعم الأطفال وتعزيز مهاراتهم النفسية والاجتماعية.

 

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وفي الجانب الفني تحتضن المكتبة ورشة للتمثيل المسرحي للمبتدئين بالتعاون مع مسرح دبي الوطني فيما تحتفي باليوم العالمي للموسيقى عبر فعالية تفاعلية مفتوحة تتيح للمواهب من مختلف الأعمار تقديم عروض موسيقية متنوعة.

 

كما تشمل الأجندة أمسية أدبية بعنوان الإماراتيون في البوكر وفعالية مجتمع مستعد الهادفة إلى نشر ثقافة الجاهزية وإدارة الأزمات إلى جانب إطلاق حملة بكلماتكم تزهر شجرة الشعلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن موسم شجرة الشعلة.

المصدر: وام
مكتبة محمد بن راشد
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