الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لـ«كورنيش»

«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لـ«كورنيش»
4 يونيو 2026 01:34

الشارقة (وام)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للمشاركة في الإصدار الثامن من كتاب القصص المصورة «كورنيش»، الذي يتيح منصة لفناني الكوميك والرسامين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعرض أعمالهم، واستكشاف أشكال متنوعة من السرد البصري والتجريب الفني. ودعت المؤسسة الرسامين وفناني الكوميك، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، إلى تقديم مقترحات لقصص مصورة من ست صفحات، على أن يتم اختيار مجموعة من الأعمال لنشرها ضمن الإصدار الجديد، كما سيشارك الفنانون المختارون في ملتقى يمتد ثلاثة أيام في الشارقة لتبادل الأفكار وتطوير مشاريعهم قبل تسليمها بصيغتها النهائية. ويتيح «كورنيش» مساحة مفتوحة للتجريب والاستكشاف، ويستقبل أعمالاً تتناول موضوعات متنوعة تشمل التجارب الشخصية والخيال العلمي والفانتازيا والميثولوجيا وتاريخ الفن، بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي في المنطقة.
ويستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون حتى يوم 30 يونيو الجاري.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يؤكد مواكبة البرامج الأكاديمية للتحولات التكنولوجية
«القيادة العليا بشرطة الشارقة» تناقش تطوير العمل وتحسين الخدمات
مؤسسة الشارقة للفنون
مجلس التعاون الخليجي
الشارقة
آخر الأخبار
عائلة سودانية نازحة تجلس بمأوى مؤقت في جنوب كردفان (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ «الاتحاد»: 33 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات في مجالات الرعاية والحماية
4 يونيو 2026
روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي
الأخبار العالمية
روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي
4 يونيو 2026
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. الزيدي يشكِّل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة
4 يونيو 2026
تصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية على النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار في لبنان
4 يونيو 2026
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات (من المصدر)
علوم الدار
حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية
4 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©