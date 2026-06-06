الدُّمى الشعبية.. إرث خالد بين الذاكرة والهوية

علي عبد الرحمن



في الطبقات العميقة من الذاكرة الجمعية، حيث لا يعود الزمن خطاً مستقيماً بل يتحوّل إلى نسيجٍ متداخلٍ من الحكايات والظلال، تقف الدُّمى بوصفها كائناتٍ حدّية، لا هي من صميم الحياة ولا هي من صمت الجماد.

إنها تلك المنطقة الوسيطة التي اخترعها الإنسان ليحتمل العالم، وليعيد تشكيله على مقاس روحه، ومن بين هذه الكائنات الرمزية، تبرز «الدُّمى الشعبية» لا بوصفها أثراً تراثياً فحسب، بل كأثرٍ أنطولوجيٍّ يكشف عن حاجة الإنسان القديمة إلى أن يرى ذاته خارج ذاته، وأن يُعيد تمثيل وجوده في هيئةٍ قابلة للمسّ، والحوار، والاحتضان.



حاجة وجودية

ليست الدمية، في أصل نشأتها، وليدة الترف أو الفراغ، بل هي نتاج حاجةٍ وجوديةٍ خالصة، حاجة الإنسان إلى المحاكاة بوصفها أداة للفهم، وإلى التجسيد بوصفه وسيلةً لترويض المجهول، فمنذ أن وعى الإنسان هشاشته في مواجهة الكون، سعى إلى خلق نظائر صغيرة للعالم، عوالم مصغّرة يمكن التحكم بها، والتدرّب داخلها على احتمالات الحياة، وهكذا نشأت الدمى من خيال الإنسان، ليس للتسلية العابرة، بل كوسيلة أولى لمحاكاة الوجود واختبار الذات. وفي هذا السياق، تتجلى «الدُّمى الشعبية» بوصفها امتداداً عضوياً لهذا التاريخ الإنساني العميق، إنها ليست مجرد مصنوعات يدوية تنتمي إلى بيئة محددة، بل هي نصوصٌ حية مكتوبة بلغة القماش والخيط، تُقرأ بالحدس قبل العين، فالمواد التي تُصنع منها: بقايا الأقمشة، الخيوط البسيطة، قطع الخشب، وحتى فتات الحياة اليومية، ليست عناصر خاملة، بل هي ذاكرة متجسدة، وكل خيط يحمل أثر يدٍ، وكل غرزة تحمل زمناً، وكل تفصيلة تروي قصة إنسانٍ لم يكن يملك الكثير، لكنه امتلك القدرة على تحويل القليل إلى معنى. ليصبح الفعل الحِرفي ذاته فعلاً فلسفياً، فصانع الدمية لا يكتفي بإنتاج شكل، بل يعيد تكوين العالم على نحوٍ مصغر، كما إنه يمارس نوعاً من «الخلق الرمزي» الذي يمنح الجماد قابلية للحياة، ولو على مستوى التخيل، لتنكسر الثنائية التقليدية بين المادة والروح، إذ لا تعود الدمية مجرد مادة، ولا الروح مجرد فكرة، بل يتداخل الاثنان في كيانٍ هجين، يختزن الذاكرة، ويستدعي العاطفة، ويُحرّك المخيلة.



أول وسيط

من منظورٍ نفسي، تنفتح الدمية على أفقٍ أعمق من مجرد التسلية، إنها أول وسيطٍ يعبر من خلاله الطفل إلى فهم ذاته والعالم، فحين يمسك دميته، لا يتعامل معها كموضوع خارجي، بل كامتدادٍ لداخله، يمنحها صوتاً ليُسمع صوته، ويخلق لها قصة ليُعيد سرد قصته، ويُسقط عليها مشاعره ليتمكن من رؤيتها، وفي هذا الفعل تتشكل أولى ملامح الوعي الانعكاسي، ذلك الوعي الذي يدرك نفسه عبر الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر مصنوعاً من قماش. واللافت أن هذا التفاعل لا يقتصر على الطفولة بوصفها مرحلة عابرة، بل يترك أثراً طويل الأمد في البنية النفسية، فالدمية تُعلّم، في صمتها، مهارة الإصغاء إلى الداخل، وتُدرّب على التعاطف عبر محاكاة الآخر، وتفتح مساحة آمنة لتجريب الأدوار من دون خوفٍ من الفشل أو العقاب، كما أنها مختبرٌ عاطفيٌّ مصغّر، يُعاد فيه ترتيب الفوضى الداخلية، ويُصاغ فيه التوازن النفسي الأول.





الوعي الجمعي

على المستوى الاجتماعي، فإن «الدُّمى الشعبية» تؤدي دوراً خفياً لكنه بالغ التأثير في تشكيل الوعي الجمعي، فهي ليست مجرد انعكاسٍ للثقافة، بل أداة لإعادة إنتاجها، فالملامح، والأزياء، والإيماءات التي تحملها الدمية، ليست اعتباطية، بل محمّلة بدلالاتٍ تشير إلى ما يعتبره المجتمع «نموذجاً» ومن خلال التفاعل مع الدمية، يتعرف الطفل على القيم والأدوار الاجتماعية بشكل مباشر، ليس كواجب مفروض، بل كتجربة يعيشها، لتصبح الدمية وسيلة صامتة للتعليم والتشكيل النفسي، تعمل في صمت، لكنها تترك أثراً دائماً.

وفي الأفق الأنثروبولوجي، تكتسب الدمى بعداً كونياً يتجاوز حدود الجغرافيا، فقد عرفت الحضارات القديمة من وادي النيل إلى بلاد الرافدين أشكالاً متعددة من الدمى، بعضها ارتبط بالطقوس، وبعضها بالحماية، وبعضها بالتعليم، وهذا الامتداد التاريخي يكشف أن الدمية ليست ظاهرة ثقافية عابرة، بل بنية رمزية راسخة في التجربة الإنسانية، إنها لغة مشتركة، تتغير مفرداتها، لكن تظل قواعدها واحدة، الرغبة في التمثيل، والحاجة إلى الفهم، والسعي إلى السيطرة الرمزية.



لغة الروح

بينما تنبع «الدُّمى الشعبية» من بيئة محددة، فإنها تتجاوزها لتصل إلى بعد عالمي، فهي محلية في عناصرها، لكنها تحمل دلالات عامة تصل إلى كل إنسان، وتعكس ملامح المكان الذي صنعت فيه، لكنها تتحدث بلغة الروح الإنسانية أينما وجدت، وهذا التوازن بين المحلي والعالمي يمنحها عمقاً وجاذبية، ويجعلها قابلة للتأويل على مستويات متعددة: كحرفة، وفن، ورمز، ومرآة تعكس التجربة الإنسانية. ومن زاوية جمالية، ترفض هذه الدمى منطق الكمال الصناعي، وتحتفي بدلاً منه بما يمكن تسميته «جمال النقص» فالاختلاف في الملامح، وعدم التماثل في التفاصيل، والعفوية في التنفيذ، ليست عيوباً، بل هي ما يمنح الدمية روحها، إنها تحمل أثر اليد البشرية بكل ما فيها من ارتجافٍ وصدق، وتقاوم بذلك نمطية الإنتاج الآلي الذي يسعى إلى التكرار والتطابق، لتصبح كل دمية كياناً فريداً، لا يُستنسخ، بل يُعاش بوصفه تجربة.

غير أن السؤال الفلسفي الأعمق يظل قائماً: كيف يمكن لشيءٍ بلا حياة أن يحمل كل هذا المعنى؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يمنحه هذه القدرة على التأثير؟ لتتجلى واحدة من أعقد مفارقات الوجود الإنساني: أن المعنى لا يسكن الأشياء، بل يُسقط عليها، وأن الحياة، في أحد وجوهها، ليست سوى فعل تأويل مستمر، يمنح العالم قابلية لأن يُعاش، والدمية ليست إلا تجسيداً مكثفاً لهذه الحقيقة، فهي مرآة تُظهر أن ما نراه في الخارج ليس إلا انعكاساً لما نحمله في الداخل.



دلالات

يوضح الدكتور إبراهيم عبد الحافظ، الباحث في الأدب الشعبي، أن الدمى الشعبية ليست مجرد حِرف يدوية، بل نصوص ثقافية حية، تحمل ذاكرة المجتمع وتجربة الأجيال، حيث كل غرزة، وكل قطعة قماش، تحمل دلالات على الحياة اليومية، على العمل، وعلى العلاقة بين الإنسان وبيئته، فالدمى ليست سلعةً تُستهلك، بل تجربة معيشية وتجسيد لفلسفة حياتية، تحفظ التراث من الاندثار وتتيح للأجيال الجديدة فهم الماضي ليس كحقائق جامدة، بل كخبرة حية يمكن تذوقها والتفاعل معها، كما أنها أداة لإعادة خلق الوعي بالهوية والثقافة، وتجعل التراث ملموساً في حياة الطفل وفي مخيلته، وتعيد صياغة فهم الإنسان لعلاقته بالزمان والمكان والمجتمع الذي ينتمي إليه.