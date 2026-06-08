«أيام الغضب والحب» نصوص سردية لمشاعر إنسانية

محمد عبدالسميع (الشارقة)



بعض المشاعر قد تكون متضادة في ظاهرها، لكنها عند بعض الكتّاب خليطٌ يتبع الموقف الذي يعيشه الكاتب، وتحت عنوان «أيام الغضب والحب»، نتتبّع عند الكاتبة نهى محمود، ذلك الخيط الذي يربط بين المشاعر، في مجموعه من النصوص عبّرت عن رؤية الحب ودائرته الواسعة التي تتنازع عليها مشاعر عديدة.

اتكأت نصوص الكتاب على واقع تراه الكاتبة في يومياتها وتطلعاتها أو خيالها، باعتبار هذه النصوص تخصّها، ولكنها لا يمكن أن تنعزل عن المحيط الوجداني لمتلقي الكتاب، نحو بناء روحه وفق رؤية الكاتبة الباحثة عن مساحات إضافية أمام إحساسها بالكثير من الألم الذي تحاول أن تختزله في هذه النصوص.

تقول نهى محمود، إنّ هناك مسافة «البين بين»، متنقلةً بين الأحزان والأفراح والسكينة والهدوء والغضب، عبر ممارسة طقوسها المختلفة في البيت، لتقرأ في كتابها كلّ ذلك الركام الذاتي ومستجدات الغضب التي تأخذ صورتها على سبيل المثال من «الديناصورات» التي تنفث الغضب والنار، كمشاعر داخلية مؤلمة للأديبة التي تبوح بها في نصوص لا تجامل، باحثةً عن معنى للإنسان أولاً وأخيراً في كلّ مواد الكتاب. يمزج الأسلوب السردي للكاتبة نهى محمود بين الشجن والواقعية، ولها روايات عديدة وأعمال ناجحة، مثل رواية «راكب»، ورواية «سلطان الهوى»، كقوالب لتخزين تراكمات الكتابة.