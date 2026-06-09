مكتبة محمد بن راشد تنظّم جلسة «الذكاء الاصطناعي ببساطة» لتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة تثقيفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي ببساطة»، قدّمها الدكتور أليسيو فاشيا، ضمن سلسلة المال والأعمال والتقنية، بهدف تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وإتاحة فهم أعمق لهذه التقنية المتسارعة التطور، بما يمكّن أفراد المجتمع من الاستفادة منها في حياتهم الشخصية والمهنية.

واستعرض الدكتور فاشيا مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره عبر السنوات، موضحاً كيف أصبحت الأنظمة الذكية جزءاً من الحياة اليومية من خلال محركات البحث، والمساعدات الرقمية، وتطبيقات الترجمة، وتحليل البيانات، وإنشاء المحتوى. كما تحدّث عن الفرق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع شرح مبسط للآليّات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة في التعلم ومعالجة المعلومات.

وتعرّف المشاركون إلى مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في مجالات الدراسة والعمل وإدارة المشاريع وصناعة المحتوى، حيث جرى استعراض أمثلة واقعية توضّح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص النصوص، وإعداد المسودات، وتوليد الأفكار، وتحليل البيانات، وتطوير الإنتاجية الفردية والمؤسسية.

وركّزت الجلسة على مهارة صياغة الأوامر (Prompts) بفعالية، باعتبارها من أهم العوامل المؤثّرة في جودة النتائج التي تقدّمها أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تقديم نماذج تطبيقية تساعد المشاركين على الاستفادة المُثلى من هذه التقنيات في مختلف المجالات.

وتطرّقت الجلسة إلى التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضرورة التحقق من المعلومات، والحفاظ على الخصوصية، والالتزام بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة عند استخدام الأدوات الذكية، مؤكدةً أن هذه التقنيات تُمثّل أدوات داعمة للإنسان وليست بديلاً عنه.

وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور من خلال الأسئلة والمناقشات التي تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره في سوق العمل والتعليم والإبداع، فيما أبدى المشاركون اهتماماً بالتعرف إلى الفرص التي تتيحها هذه التقنيات والمهارات اللازمة للتعامل معها بكفاءة.

وتأتي هذه الجلسة امتداداً لسلسلة من الجلسات التي نظّمتها المكتبة خلال الأشهر الماضية، من بينها «المال لا يجب أن يكون معقداً»، و«الأرقام ليست مخيفة كما تبدو»، و«التقنية في خدمتك لا ضدّك»، ضمن مساعيها إلى تعزيز الثقافة المالية والرقمية وتبسيط مفاهيمها لمختلف فئات المجتمع.

وتعكس هذه السلسلة جهود مكتبة محمد بن راشد في نشر المعرفة الرقمية وتعزيز الثقافة التقنية لدى أفراد المجتمع، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على التعامل مع متطلبات العصر.