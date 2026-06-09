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التعليم والمعرفة

دبي تُطلق أكبر برنامج مِنح للممارسين المبدعين بقيمة 1.5 مليون درهم

دبي تُطلق أكبر برنامج مِنح للممارسين المبدعين بقيمة 1.5 مليون درهم
9 يونيو 2026 09:50

دبي (وام) أعلنت مؤسّسة فن جميل، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، إطلاق النُّسخة الثالثة من منصة الأبحاث والممارسات الفنية، ضمن محفظة حصانة القطاع الإبداعي التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بهدف تعزيز مرونة القطاع الثقافي ورفع جاهزيته لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم المواهب والكفاءات الإبداعية، وترسيخ استدامة نمو القطاع الثقافي بوصفه أحد المحرّكات الرئيسية لاقتصاد دبي الإبداعي، حيث ترتكز المحفظة على خمسة محاور، تشمل البنية التحتية الثقافية والإنتاج الإبداعي والمشاركة والجمهور وتنمية المواهب والأثر الثقافي. ويُعد البرنامج الأكبر من نوعه على مستوى الدولة في مجال المنح الصغيرة للممارسين المبدعين، إذ يوفر تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.5 مليون درهم توزع على 150 منحة تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف درهم، ويستهدف الإماراتيين والمقيمين العاملين في مختلف التخصصات الثقافية والإبداعية، بما فيها الفنون البصرية والتصميم والعمارة وصناعة الأفلام والكتابة والموسيقى وفنون الأداء والإعلام الرقمي والأزياء والحرف. وأكدت شيماء راشد السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن المنصة تُمثل أحد المسارات العملية الداعمة لمستهدفات محفظة حصانة القطاع الإبداعي، وتسهم في توفير بيئات محفّزة للمبدعين وروّاد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من فرص التمويل والتأهيل المهني وتوسيع مشاريعهم الإبداعية. من جانبها قالت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل: إن المنصة تواصل تطورها استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع الثقافي، مؤكدة أن الاستثمار في المبدعين المحليين وتوفير بيئات داعمة للتعاون والرعاية يُعدّان أساساً لاستدامة الممارسات الثقافية وتعزيز قدرتها على مواكبة المستقبل. ويبدأ استقبال طلبات التقديم للبرنامج اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري وحتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل، على أن ينضم المستفيدون إلى شبكة مهنية تتيح لهم فرص الإرشاد والتطوير وبناء الشراكات في القطاع الثقافي والإبداعي بالدولة.

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