«أسوار للفنون» مشروع ثقافي للتوثيق والإبداع

محمد عبدالسميع (الشارقة)



من فكرة بدأت ملامحها تتشكّل عبر سنوات من العمل الثقافي والفني والبحثي، انطلق «مركز أسوار للفنون» في الشارقة ليكون منصة مستقلة تجمع بين الإبداع والتوثيق والمعرفة. ويقف خلف هذا المشروع الثقافي كلٌّ من الفنان «سالم الجنيبي»، الرئيس السابق لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والدكتورة «نهى فران»، المؤرخّة والباحثة والأكاديمية والفنانة البصرية.

وركّز المركز منذ انطلاقته على دعم الفنانين من مختلف الأجيال، مع اهتمام خاص بالمواهب الشابة، عبر تنظيم المعارض الفنية، والورش المتخصصة، والبرامج التعليمية، والإقامات الفنية، إلى جانب الحوارات الفكرية التي تسهم في تطوير الخبرات المهنية والمعرفية للفنانين.

ومن أبرز مبادراته «جائزة أسوار للفنون» التي استقطبت أكثر من 80 مشاركاً من الإماراتيين والمقيمين، إلى جانب برنامج «مناهج الإبداع» الذي تُشرف عليه فران، ويضم البرنامج ثماني فنانات إماراتيات، ويجمع بين الجانبين النظري والعملي لبناء تجربة فنية متكاملة.

ويُعد مشروع «إيقاع السلام» من أبرز المبادرات التي قادها سالم الجنيبي، بالتعاون مع مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، حيث وفّر المركز لمدة شهر بيئة إبداعية لتطوير تجارب فنانات شابات، قبل انتقال أعمالهنّ إلى منصة دولية بارزة، في خطوة تعكس التزام المركز بدعم المواهب الإماراتية وتعزيز حضورها العالمي.



الفنون المعاصرة

وفي حديثهما إلى «الاتحاد»، أشار مؤسِّسا المركز إلى أن «أسوار للفنون»، استطاع أن يرسّخ حضوره منصةً ثقافية وإبداعية تُسهم في دعم الفنون المعاصرة، وصون التراث الثقافي، وتعزيز دور الفن في بناء المعرفة وترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية والعربية.

وأكدا أن هذه الجهود أسهمت في تقديم الهوية الإماراتية بوصفها تجربة ثقافية متجددة تستند إلى التراث وتتفاعل مع الحاضر.

ويقول سالم الجنيبي إن الفن بالنسبة إليه ممارسة ثقافية ومجتمعية قادرة على بناء الجسور بين الناس والأفكار والأجيال، فيما ترى الدكتورة نهى فران أن مسؤولية المثقف والباحث والفنان تتجاوز حدود الإنتاج الفردي لتشمل حفظ الذاكرة الثقافية وبناء المعرفة للأجيال القادمة.