مشاريع تراثية تعزز كورنيش اللؤلؤية في خورفكان

كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، عن حزمة من المشاريع التراثية والتنموية التي يجري تنفيذها بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي مقدمتها مشروع تطوير شاطئ اللؤلؤية إلى جانب استكمال ترميم مواقع تراثية في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز المشهد التراثي والسياحي في إمارة الشارقة.

وأكد المسلم أن مشروع شاطئ اللؤلؤية يهدف إلى إعادة إحياء الواجهة الساحلية عبر إنشاء 20 محلاً تجارياً بطابع تراثي مطلة على كورنيش اللؤلؤية ويضم مطاعم ومقاهي ومحال خدمية تلبي احتياجات الزوار ورواد الشاطئ، موضحا أن المشروع يمتاز بموقع فريد يجمع بين الإطلالة البحرية ومجاورته لموقع أثري يعود إلى القرن الخامس عشر اكتشفته هيئة الشارقة للآثار بما يحقق تكاملاً بين البعد التاريخي والترفيهي.

وأشار إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 8 ملايين درهم ويُتوقع إنجازه خلال ستة أشهر يعتمد على عناصر معمارية مستوحاة من البيئة المحلية تشمل الرواقات العلوية والمصاطب الهوائية التي توفر التهوية الطبيعية إلى جانب مظلات ومماشٍ وإنارة جمالية تعزز من جاذبية الموقع.

وفي سياق المشاريع التراثية كشف المسلم عن قرب استكمال مشروع ترميم سوق شرق بخورفكان (بيوت الحرفيين) الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 90% بتكلفة تبلغ 8.4 ملايين درهم.

ويتضمن المشروع ترميم مجموعة من البيوت والدكاكين والساحات التراثية لتخصيصها للحرفيين وقاعات تدريب الحرف الإماراتية إلى جانب إعادة تأهيل الواجهة البحرية للسوق بالكامل على أن يُفتتح المشروع خلال شتاء 2026.