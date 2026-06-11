الإمارات.. مبادرات نوعية وإصدارات متخصصة في «بكين للكتاب»

دبي (وام)

أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة الإمارات ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، أن الحدث يمثل محطة ثقافية استراتيجية تعكس عمق العلاقات الإماراتية الصينية، وتبرز مكانة الدولة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

وأكد حمد سليم الحميري، مدير إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال المؤتمر الذي عقد بدبي، أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تتضمن عرض إصدارات متخصصة وصوراً تاريخية توثق مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية، إلى جانب تنظيم ندوة بعنوان «أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين والصين في عيون الإماراتيين»، تسلط الضوء على البعد التاريخي والثقافي للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن معرض للصور يبرز المعالم الحضارية في دولة الإمارات ومشروعات الأرشفة الرقمية وإدارة المعرفة، إضافة إلى جلسات تفاعلية للأطفال لتعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال الناشئة في البلدين.

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المشاركة تمثل فرصة لإبراز تطور صناعة النشر الإماراتية التي تضم اليوم 440 دار نشر، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون مع الناشرين الصينيين من خلال جلسات متخصصة لبيع وشراء حقوق النشر وترجمة الكتب بين اللغتين العربية والصينية.

واستعرض سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مسيرة التعاون الثقافي الممتدة بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن المركز سيقدم 9 فعاليات رئيسة خلال المعرض تشمل مؤتمراً حول العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، وآخر حول مستقبل النشر في ظل الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت إيمان الحمادي، مديرة إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون بدبي إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «الإمارات بشر وأثر» الذي يضم عشرة كتب موجهة للأطفال، تسلط الضوء على شخصيات إماراتية بارزة وعناصر ثقافية وطنية.