الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الإمارات.. مبادرات نوعية وإصدارات متخصصة في «بكين للكتاب»

حمد الحميري وإيمان الحمادي وراشد الكوس وسعيد الطنيجي وسيف السويدي (وام)
12 يونيو 2026 01:16

دبي (وام)

أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة الإمارات ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، أن الحدث يمثل محطة ثقافية استراتيجية تعكس عمق العلاقات الإماراتية الصينية، وتبرز مكانة الدولة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.
وأكد حمد سليم الحميري، مدير إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال المؤتمر الذي عقد بدبي، أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تتضمن عرض إصدارات متخصصة وصوراً تاريخية توثق مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية، إلى جانب تنظيم ندوة بعنوان «أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين والصين في عيون الإماراتيين»، تسلط الضوء على البعد التاريخي والثقافي للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن معرض للصور يبرز المعالم الحضارية في دولة الإمارات ومشروعات الأرشفة الرقمية وإدارة المعرفة، إضافة إلى جلسات تفاعلية للأطفال لتعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال الناشئة في البلدين.

أخبار ذات صلة
جوتيريش: أدعم حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المشاركة تمثل فرصة لإبراز تطور صناعة النشر الإماراتية التي تضم اليوم 440 دار نشر، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون مع الناشرين الصينيين من خلال جلسات متخصصة لبيع وشراء حقوق النشر وترجمة الكتب بين اللغتين العربية والصينية.
واستعرض سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مسيرة التعاون الثقافي الممتدة بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن المركز سيقدم 9 فعاليات رئيسة خلال المعرض تشمل مؤتمراً حول العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، وآخر حول مستقبل النشر في ظل الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت إيمان الحمادي، مديرة إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون بدبي إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «الإمارات بشر وأثر» الذي يضم عشرة كتب موجهة للأطفال، تسلط الضوء على شخصيات إماراتية بارزة وعناصر ثقافية وطنية.

بكين للكتاب
الإمارات
بكين
معرض بكين الدولي للكتاب
معرض بكين
الصين
الإمارات والصين
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: لن ننسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط
12 يونيو 2026
منزل متضرر جراء استهدافه بطائرة مسيرة في كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
مباحثات روسية أوروبية حول حرب أوكرانيا
12 يونيو 2026
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. 23 قتيلاً و19 جريحاً في هجمات بمسيّرات في شمال كردفان
12 يونيو 2026
عائلة أفغانية تعود إلى البلاد من باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: تراجع عدد النازحين عالمياً في 2025
12 يونيو 2026
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: أدعم حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح
12 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©