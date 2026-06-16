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وزير الثقافة الموريتاني: الشارقة نموذج رائد في دعم المبدعين

محمد القصير والحسين ولد مدو خلال اللقاء (من المصدر)
17 يونيو 2026 01:54

نواكشوط (الاتحاد)

ثمّن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني معالي الحسين ولد مدو، الجهود الثقافية التي تقودها الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤكداً أن مشروع الشارقة الثقافي تجاوز حدود الجغرافيا ليصل إلى مختلف الدول العربية والأفريقية والعالمية، من خلال مبادرات نوعية أسهمت في دعم الأدباء والمفكرين، وتعزيز حضور الثقافة العربية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مع معالي ولد مدو، وذلك في مقرّ الوزارة، عشية انطلاق ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في النُّسخة الثامنة والعشرين، والذي يحلّ في موريتانيا للمرة الخامسة، لتكريم قامات ثقافية موريتانية.
وأوضح معالي الحسين ولد مدو أن استضافة نواكشوط لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي للمرة الخامسة تعكس عمق التعاون الثقافي بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة الموريتانية، مشيراً إلى أن الملتقى كرّم منذ انطلاقه وحتى الدورة الحالية 20 أديباً ومفكراً موريتانياً، في مبادرة تُجسّد قيم الوفاء للمبدعين والاعتراف بإسهاماتهم في خدمة الثقافة والأدب.

مبادرات 

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محمد إبراهيم القصير أوضح أن الشارقة تواصل توسيع تعاونها الثقافي مع الدول العربية كافة، من خلال مشاريع ومبادرات تسعى إلى خدمة الأدب والفكر والمعرفة، وتعزيز حضور الثقافة العربية في محيطها العربي والعالمي.

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