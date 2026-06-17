الخميس 18 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إصدارات «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «بكين للكتاب»

جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن جناح الإمارات «البيت الإماراتي» في فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ببرنامج ثقافي ومعرفي متكامل يضم عدداً من الندوات والأنشطة التفاعلية، والإصدارات المتخصصة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويعزز جهود الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات وسبع دول
حفل توقيع أحدث إصدارين للسويدي بمعرض بكين الدولي للكتاب

وتتضمن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم ندوة ثقافية بعنوان «أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين والصين في عيون الإماراتيين»، تسلط الضوء على الأبعاد التاريخية والحضارية والثقافية للعلاقات بين البلدين من خلال ما وثقه الرحالة والكتّاب من الجانبين.
ويشهد المعرض تدشين النسخة الصينية من كتاب «زايد رجل بنى أمة» الذي تمت ترجمته من اللغة العربية، في خطوة تعكس الاهتمام بالتعريف بالمؤسس والباني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتجارب التنموية الملهمة، كما سيتم الإعلان عن ترجمة كتاب «نموذج التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة» من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، بما يسهم في تعزيز التبادل الفكري والمعرفي وإتاحة التجارب التنموية الناجحة أمام جمهور أوسع من القراء والباحثين.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
جناح الإمارات
الثقافة
البيت الإماراتي
الإمارات
معرض بكين الدولي للكتاب
آخر الأخبار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
علوم الدار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
اليوم 17:56
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري
اليوم 21:38
قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
الأخبار العالمية
النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
اليوم 21:00
«الأولمبية» تعستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» وسألعاب داكار»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»
اليوم 21:00
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©