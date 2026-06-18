«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعزز حضورها الثقافي في «بكين للكتاب»

بكين (وام)

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض بكين الدولي للكتاب، في إطار جهودها لتعزيز حضورها في الفعاليات الثقافية والمعرفية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، أن المشاركة تعكس الالتزام برسالة الجامعة العلمية والإنسانية، وسعيها إلى تعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي من خلال الإسهام في إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها في خدمة المجتمعات، وإبراز دور العلوم الإنسانية في بناء الوعي ودعم التقارب والتفاهم بين الشعوب، لاسيما أن الحدث يتيح فرصة لتبادل الخبرات مع نخبة من المؤسسات الفكرية والثقافية والأكاديمية العالمية.