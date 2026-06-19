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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» ينظم «فن كتابة وإدارة الحوار»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
20 يونيو 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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يُنظّم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس دائرة الثقافة والسياحة للشباب، النسخة الثانية من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار» خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري. 
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في كتابة الحوارات، وإدارة المناقشات البناءة، وإكسابهم مهارات إجراء الحوارات المثمرة.
ويعنى البرنامج بتنمية قدرات الفئات الشابة من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم الجلسات الحوارية وإدارتها بأسلوب احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تزويدهم بمهارات كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإنجاز الرسائل الأساسية، ويمنحهم قدرة عالية على إدارة دفة الحوار والتفاعل بكفاءة عالية مع الجمهور.
ويعقد البرنامج جلسات يومية يشارك في تقديمها 30 متدرباً، وستتناول كتابة المحتوى الحواري، وتخطيط الجلسات الحوارية، ومهارات مدير الجلسة، والتطبيق العملي لإدارة الجلسات، وذلك ضمن منهجية تطبيقية تجمع بين النظري والتطبيقي، وتشمل ورش عمل تفاعلية ومحاكاة واقعية، وتمارين عملية فردية وجماعية، تليها تقييمات مباشرة للمشاركين الذين سيتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل.
ويسعى المركز من خلال البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الجلسات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على قيادة مختلف الحوارات بفعالية، وإبراز كفاءاتهم من خلال أساليب تحقق التوازن بين الإيجاز والتفصيل، لإبقاء الحوار جذاباً وشائقاً، ما يعزز جودتها، ويدعم حضور اللغة العربية بأسلوب مهني ومؤثر.

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