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التعليم والمعرفة

«البيت الإماراتي» يقدم برنامجاً تفاعلياً للأطفال في «بكين للكتاب»

«البيت الإماراتي» يقدم برنامجاً تفاعلياً للأطفال في «بكين للكتاب»
19 يونيو 2026 19:59

بكين (وام)
يقدم ركن الطفل في «البيت الإماراتي»، ضمن مشاركة دولة الإمارات ضيفَ شرف في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، برنامجاً ثقافياً وتفاعلياً مخصصاً للأطفال والعائلات، يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بعناصر الثقافة والتراث الإماراتي.

وينظم الركن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية ووزارة الثقافة، وينسجم مع شعار المشاركة الإماراتية «المجتمع والناس».

ويتضمن البرنامج تجربة «مجلس القيم: رحلة عبر الرمال والبحار» التي تعرّف الأطفال بتاريخ الدولة وقيمها المجتمعية من خلال رموز ثقافية إماراتية كالجمل وشجرة الغاف والصقر والدلة، وما تحمله من دلالات ترتبط بالصبر والشجاعة والكرم والتسامح.

كما يشمل الركن جلسات قراءة مسرحية لقصتي «كنز الجد حمدان» و«شجرة الجمال في أرض الرمال»، وأنشطة للرسم والتلوين مستوحاة من البيئة الإماراتية، وبرنامجاً تفاعلياً لتعليم الأطفال كلمات عربية ومرادفاتها باللغة الصينية.

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وفي إطار دعم المواهب الأدبية الناشئة، احتضن الركن جلسة حوارية، بعنوان «أطفال يرسمون المستقبل بكتاباتهم: من الفكرة إلى النشر»، شاركت فيها الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان مؤلفة قصة «كنز الجد حمدان»، والكاتبة ريمان عبدالله عضو البرلمان الإماراتي للطفل ومؤلفة قصة «شجرة الجمال في أرض الرمال».

وسلّطت الجلسة الضوء على تجربتي المؤلفتين في الكتابة الإبداعية، ودور القراءة في تنمية خيال الأطفال وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم وطموحاتهم.

وشهد الركن إقبالاً من العائلات الصينية وزوار من جنسيات مختلفة شارك أطفالهم في الأنشطة التفاعلية المتاحة.

البيت الإماراتي
معرض بكين الدولي للكتاب
الأطفال
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