الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بالفائزين ببحوث مشروع الهوية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية ومدارس مؤسسة الدار للتعليم وأكاديمية الشيخ زايد، بالفائزين في مشروع الهوية الوطنية للعام الدراسي 2026 - 2027، وذلك خلال حفل ختامي كرّم الطلبة المتميزين تقديراً لإبداعاتهم البحثية ومشروعاتهم الوطنية التي جسدت قيم الانتماء والولاء والهوية الوطنية.

وشهد المشروع مشاركة نحو 1100 مشارك من طلبة المؤسسات التعليمية، وتم تكريم سبعة بحوث من مدارس مؤسسة الدار للتعليم، و13 بحثاً من مدارس الإمارات الوطنية، وأربعة بحوث من أكاديمية الشيخ زايد.

وأكد المشاركون، في كلماتهم خلال الحفل، أهمية مشروع الهوية الوطنية في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتعزيز وعي الطلبة بتاريخ دولة الإمارات وإرثها الحضاري، إلى جانب تنمية مهارات البحث العلمي، والاستفادة من المصادر التاريخية والوثائق الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمة ألقتها نيابة عنه سلمى المنصوري، مدير إدارة التواصل المجتمعي والمؤسسي، أن المشروع يمثل منصة وطنية رائدة تسهم في بناء جيل واعٍ بهويته الوطنية ومعتز بقيمه ومسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه، مشيراً إلى أن موضوعي «عام الأسرة» و«الهوية الوطنية» شكّلا محور البحوث والمشروعات المشاركة هذا العام، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل دعم البرامج التعليمية والمبادرات الوطنية التي تعزز ثقافة البحث العلمي، والاستفادة من الوثائق التاريخية والمصادر المعرفية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العملية التعليمية والمعرفية.



خدمة الوطن وصناعة مستقبله

أكد أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن المشروع يجسد رؤية المدارس في إعداد أجيال معتزة بهويتها الوطنية وقادرة على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن وصناعة مستقبله، لافتاً إلى أن البحوث تميزت بأصالتها وأثرها المجتمعي والمعرفي.

وأشاد بالتعاون المستمر مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ودوره في إثراء المشاريع وتعزيز ارتباطها بتاريخ الوطن وقيمه الراسخة، مثمناً جهود الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين في إنجاح المشروع، وتحقيق أهدافه الوطنية والتربوية.