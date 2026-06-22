«أبوظبي للتراث» تختتم فعالياتها في «بكين للكتاب»

بكين (وام)



اختتمت هيئة أبوظبي للتراث مشاركتها في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2026.

وشكلت مشاركة «الهيئة» ضمن جناح دولة الإمارات المشارك في المعرض منصة للتعريف بالتراث الإماراتي، وتعزيز حضوره لدى الجمهور الدولي، من خلال تقديم نماذج متنوعة من الممارسات والعناصر التراثية التي عكست ثراء التراث الإماراتي وأصالته.

كما أتاحت المشاركة فرصاً لتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات التراثية والثقافية المشاركة في المعرض، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالات صون التراث وإدارته والتعريف به.

وشهدت مشاركة الهيئة حضوراً لافتاً وتفاعلاً واسعاً من زوار المعرض.

كما شاركت في مؤتمر «مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية»، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية ودار مجلة الصين اليوم بالمجموعة الصينية للإعلام الدولي، حيث استعرضت «الهيئة» جهودها في صون التراث وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وأهمية التراث في تعزيز التقارب الحضاري، وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

وفي إطار البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، نظمت الهيئة جلسة حوارية، بعنوان «دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له.. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وتناولت الجلسة التجربتين الإماراتية والصينية في مجال حماية التراث، ودور المؤسسات في حفظه وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج الخاصة بالتوعية التراثية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التراثية والثقافية في البلدين.

وشملت أجندة المشاركة عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع المؤسسات المعنية بصون التراث في جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب زيارات ميدانية لمواقع ثقافية وتراثية بارزة.