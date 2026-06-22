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التعليم والمعرفة

سحر «الأبيض والأسود» في ورشة تفاعلية بالنادي الثقافي العربي

سحر «الأبيض والأسود» في ورشة تفاعلية بالنادي الثقافي العربي
23 يونيو 2026 00:55

محمد عبدالسميع (الشارقة) 

 

ضمن برامجه الهادفة إلى إثراء المشهد التشكيلي وتنمية المهارات الإبداعية، نظّم النادي الثقافي العربي بالشارقة يوم أمس الأول، ورشة فنية تفاعلية متخصصة بعنوان «الأبيض والأسود»، قدمها الفنان التشكيلي والإعلامي مهاب لبيب، بحضور مسؤول المعارض والفعاليات في النادي الفنان خليفة الشيمي، وعدد من الفنانين والمهتمين بالحراك البصري.

ركزت الفعالية على فتح مسارات جديدة للتعبير لدى المشاركين، وتمكينهم من تحويل المشاعر والأفكار إلى لوحات نابضة، وذلك عبر شرح العلاقة الديناميكية بين اللونين الأبيض والأسود ودورهما في التكوين الفني، وتدريب الحضور على تكتيكات تشكيلية تبرز أبعاد العمل وظلاله، فضلاً عن توفير مساحة تجريبية لتطوير المهارات.

 

مسيرة إبداعية 

يحمل الفنان مهاب لبيب مسيرة صحفية وإبداعية حافلة، تنقل عبر مسيرته رساماً ومخرجاً وسكرتيراً للتحرير في كبريات المؤسسات المصرية والإماراتية، وله مشاركات واسعة في معارض فردية ومشتركة، كما سبق وأن درس الفنون بالمرسم الحر بالمجمع الثقافي في أبوظبي.

 

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الأبيض والأسود

في البداية، استعاد الفنان مهاب لبيب ذكرياته في عالم الصحافة، لافتاً إلى أن الصحف حتى فترة التسعينيات كانت تصدر باللونين الأبيض والأسود، وبين القيمة التعبيرية والجمالية للّونين الأبيض والأسود، وكيفية توظيف التباين بينهما لصياغة أعمال بصرية تجمع بين عمق الفكرة وبساطة التنفيذ، وقال إنّه يعتمد في نتاجه الفني على الأحبار الصينية، وأن الرسم بالحبر يظل الأكثر صعوبة وتحدياً لكون الخطأ فيه لا يمكن إصلاحه، وأشار إلى أن الرسم بالفحم أو بالقلم الرصاص من أشهر وسائل الرسم بالأبيض والأسود، وهو فن أصيل يبدو للبعض أسهل من الأحبار نظراً لإمكانية تسييح اللون والتحكم في الظلال بسلاسة.

وأكد لبيب أن التحدي الحقيقي في الرسم بالأسود والأبيض يكمن في الاختزال والاعتماد على لون واحد، وهنا تبرز رؤية الفنان وحساسيته الفنية، وقدرته على استشعار النور والظلمة والتحكم في ضربات القلم، ثقلاً وخفةً لتجسيد البعد الدرامي للمشهد.

 

تجليات حية

حرصاً على ربط المعلومات النظرية بالتطبيق، رسم لبيب عدة لوحات حية بالأبيض والأسود أمام الحضور، ظهر فيها تمكنه العالي من تطويع الضوء واختزال التفاصيل، وقدرته الفائقة على إبراز العمق والظلال بضربات ريشة واثقة، مما حفز الحاضرين على إطلاق تجلياتهم الإبداعية، لتثمر الورشة عن إنتاج عدد من اللوحات المميزة للمشاركين.

النادي الثقافي العربي
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سحر «الأبيض والأسود» في ورشة تفاعلية بالنادي الثقافي العربي
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