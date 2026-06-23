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التعليم والمعرفة

الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات التكنولوجية المتطورة

الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات التكنولوجية المتطورة
23 يونيو 2026 10:51

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، إلى الفضاء قمراً صناعياً جديداً مخصصاً للاختبارات التكنولوجية المتطورة، والتحقق من الجيل القادم من خدمات الاتصالات القمرية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي، الذي وصل إلى مداره المحدد بنجاح، على متن نسخة معدلة من صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-7"، من موقع "ونتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "هاينان" جنوبي الصين.

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ويُستخدم القمر الجديد، بشكل رئيسي في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبث التلفزيوني والإذاعي ونقل البيانات، إضافة إلى إجراء اختبارات التحقق من التكنولوجيا ذات الصلة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 653 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

الصين
القمر الاصطناعي
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