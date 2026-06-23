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«نفافة» أول مشروع فني إماراتي في «كونتانت طوكيو»

جانب من مشاركة منصة المواهب الإماراتية في معرض «كونتانت طوكيو» (من المصدر)
24 يونيو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة المواهب الإماراتية عن مشاركة استثنائية للمشروع الفني «نفافة» للفنانة عائشة الحمراني في معرض «كونتانت طوكيو» الذي يُعد الحدث الأكبر عالمياً في قطاع صناعة المحتوى وتوزيعه وترخيص الملكية الفكرية.
تُعد هذه المشاركة سابقة إماراتية وعربية في هذا الحدث العالمي حيث تعرض الشخصيات التي أبدعتها عائشة الحمراني، أمام جمهور دولي من كبار صناع القرار والشركات العالمية العاملة في قطاع الترخيص الإبداعي. وتمثّل هذه الخطوة أول نجاح استراتيجي لمنصة المواهب الإماراتية منذ إطلاقها، مؤكدة صحة نموذجها القائم على تحويل الموهبة المحلية إلى ملكية فكرية وأصول وقابلة للتوسع عالمياً.
ومرّت رحلة «نفافة» بثلاث مراحل متكاملة بتطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية وبناء الدليل البصري والسردي للشخصيات، ومواءمة المشروع مع معايير الأسواق الدولية في مجالات الترخيص والشراكات التجارية. ومن ثمَّ الوصول إلى منصات احترافية عالمية، وكان أولها «كونتانت طوكيو». 

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