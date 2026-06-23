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التعليم والمعرفة

«كنز الجيل» يحتفي بالإرث الشعري للشيخ زايد

كتاب «كنز الجيل» يجسّد منظومة السنع والقيم الأصيلة في رؤية الوالد المؤسس (من المصدر)
24 يونيو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)


أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كتاب «كنز الجيل»، وهو إصدار شعري بارز يحتفي بالإرث الخالد والحكمة المتجذّرة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
ويقدّم الكتاب، الصادر عن دار أسولين للنشر، نظرة نوعية إلى الرؤية الشعرية للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد تجاه الحياة والوحدة والإنسانية، وحبّه العميق للوطن. ومن خلال 118 قصيدة مختارة بعناية، و75 نصاً مترجماً إلى اللغة الإنجليزية، يجسّد الكتاب منظومة السنع والقيم الأصيلة التي شكّلت رؤية الوالد المؤسس، ويتناول موضوعات القيادة، والتعاطف، والانتماء، والتسامح، والمحبة، والخير، والجمال، وهي القيم التي لا تزال تُشكّل ركائز الهوية الإماراتية حتى اليوم.

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وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُجسد كتاب (كنز الجيل) مسؤولية ثقافية بقدر ما هو إصدار أدبي. فمن خلال صفحاته المنتقاة بعناية، نحتفي بالصوت الشعري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ونصون إرثه الفكري والإنساني الذي جسّد رؤيته للوحدة، وارتباطه العميق بالوطن، وإيمانه الراسخ بالإنسانية. ويعكس هذا العمل التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المتواصل بالحفاظ على الإرث الثقافي الإماراتي، وضمان استمراره مصدر إلهام للأجيال المقبلة محلياً وعالمياً. ومن خلال جمع هذا الإرث الشعري في إصدار واحد، نسعى إلى تعزيز الروابط بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاطف والانتماء والإنسانية المشتركة التي شكّلت أساس نهضة دولتنا. ونأمل أن يشكّل هذا الكتاب تحية خالدة لإرث الشيخ زايد، وجسراً ممتداً يربط بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ويعزز دور أبوظبي في صون تراثنا الثقافي وإيصاله إلى العالم».
ومن خلال هذا الإصدار المنسّق بعناية، والمنظّم وفق قافية الشطر الأول لكل قصيدة، تواصل كلمات المغفور له الشيخ زايد إلهام الأجيال بما تحمله من حكمة رفيعة ورؤية إنسانية عميقة. كما يجسّد الكتاب صلة متجددة بين الوطن وجذور أصالته، ويعكس حضور الشعر ورسوخ التقاليد الأدبية في الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات. ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بحماية الإرث الثقافي الإماراتي وصونه، وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.

مصدر إلهام للأجيال

وقد أُنجز هذا العمل بدعم من شركاء وطنيين، من بينهم مكتب المؤسس في ديوان الرئاسة، بوصفه المنصة المحورية التي تُسلّط الضوء على إرث الوالد المؤسس باعتباره حاكماً وقائداً عالمياً بارزاً، بما يضمن استمرار صوت المغفور له الشيخ زايد مصدر إلهام للأجيال، ويعزّز المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية الإرث الأدبي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم مركز أبوظبي للغة العربية. وإلى جانب النسخة الإلكترونية من «كنز الجيل»، يضم المشروع قصائد مسموعة، ومعجماً لمفردات اللهجة الإماراتية، مستلهماً من أشعار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه.

أبوظبي
السياحة
محمد خليفة المبارك
زايد بن سلطان
دائرة الثقافة والسياحة
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