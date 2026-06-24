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متحف العين يحتفي بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

متحف العين يحتفي بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو
24 يونيو 2026 15:38

أبوظبي (الاتحاد)
ينظّم متحف العين جلسة خاصة ضمن سلسلة «حوارات المتحف» يوم السبت 27 يونيو 2026، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتستضيف الجلسة، التي تحمل عنوان «15 عاماً من التراث العالمي»، نخبة من الخبراء الذين أسهموا في إعداد ملف الإدراج، لاستعراض أهمية هذا الإنجاز العالمي وجهود المحافظة على الإرث الثقافي الغني لمنطقة العين وتعزيزه للأجيال القادمة. ويدير الجلسة ياسر سعيد النيادي، بمشاركة طلال السلماني، المهندس المعماري والمخطط الحضري، ومحمد عامر النيادي، عالم الآثار والمدير السابق لإدارة قسم البيئة التاريخية، وبلحسن القنبي، اختصاصي أول تخطيط تراث. كما يتضمن البرنامج ورشاً تفاعلية للعائلات وجولات إرشادية داخل المتحف بإشراف مختصين في الآثار والترميم، بما يتيح للزوّار تجربة تثري معرفتهم بقيمة مواقع العين التراثية وأهميتها العالمية.

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