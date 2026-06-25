مركز سالم بن حم الثقافي يستقبل وفداً دولياً لتعزيز التعاون في التعليم والابتكار





العين (الاتحاد) استقبل الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، في مقر المركز، وفداً دولياً رفيع المستوى من قيادات مؤسسات التعليم العالي والتعليم الدولي، وذلك في إطار بحث آفاق التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء الكفاءات وإعداد أجيال المستقبل.وضم الوفد كلاً من البروفيسور فيليب مونين، مدير كلية غرونوبل للإدارة - فرنسا، والدكتور محمد بامطرف، المدير التنفيذي لجامعة مردوخ الأسترالية - فرع دبي، وهاري شارما، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوتاوا التعليمية - كندا، ودارين غريش، نائب الرئيس في المؤسسة ذاتها، إلى جانب نيرمال شاه، مدير مجموعة بيق التعليمية، وذلك بحضور سالم بن محمد بن حم. وشهد اللقاء نقاشاً مثمراً تناول أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعليم، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي، إضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تطوير المبادرات التعليمية ودعم الابتكار وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأكد بن حم خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية تمثل جسراً لتبادل الخبرات والمعرفة وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والمؤسسات التعليمية. من جانبه، عبّر البروفيسور فيليب مونين عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الوطنية، وقال: «ننظر إلى هذا النوع من الشراكات باعتباره فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي أكثر انفتاحاً وابتكاراً، يقوم على تبادل المعرفة وتطوير المهارات وفق أفضل الممارسات العالمية». وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مثمنين الدور الذي يقوم به مركز سالم بن حم الثقافي في دعم المبادرات الفكرية والتعليمية، مؤكدين تطلعهم إلى بناء علاقات تعاون مثمرة تخدم مسيرة التعليم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.