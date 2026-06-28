«الأوركسترا الوطنية للشباب- دبي» تقدم المواهب الإماراتية في فيينا

دبي (الاتحاد)

تشارك «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» و«أوركسترا الوتريات» التابعة لها في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «سوما كوم لاوديه» الدولي لموسيقى الشباب، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2026، تحت رعاية فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، وبإشراف اللجنة النمساوية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ودعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، من خلال «منحة دبي الثقافية».

وتتضمن الجولة الفنية تقديم سلسلة من العروض الموسيقية في عدد من أبرز القاعات الموسيقية في العاصمة النمساوية، من بينها قاعة الموسيكفراين «القاعة الذهبية» وراديو كولتورهاوس التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، في إنجاز يجعل «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» أول أوركسترا في الإمارات تؤدي عروضها في هذه القاعات العريقة.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن المشاركة تشكل إنجازاً نوعياً يعكس قدرة المواهب الشابة على الحضور والمنافسة الدولية، وتؤكد نجاح جهود «الهيئة» في بناء منظومة موسيقية مستدامة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المنصات العالمية، لافتةً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية في تنمية القطاع الموسيقي، وتعزيز مساهمته في الصناعات الثقافية والإبداعية.