"سبيس إكس" تطلق 24 قمراً اصطناعياً جديداً لتعزيز شبكة "ستارلينك"

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بنجاح، أمس، 24 قمرا اصطناعيا جديدا ضمن منظومة "ستارلينك" لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم.

وذكرت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا، فيما هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بنجاح على سفينة مُسيّرة في المحيط الهادئ، مواصلة سجلها في إعادة استخدام المعززات.

وتهدف المهمة إلى تعزيز كفاءة شبكة "ستارلينك" وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت عالي السرعة، خاصة في المناطق النائية، تمهيدا لتقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة دون الحاجة إلى معدات استقبال خاصة.