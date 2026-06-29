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"ناسا" تطلق مهمة طارئة لإنقاذ مرصد فضائي من احتراق مدمر

"ناسا" تطلق مهمة طارئة لإنقاذ مرصد فضائي من احتراق مدمر
29 يونيو 2026 09:35

 أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إطلاق مهمة طارئة لإنقاذ مرصد "نيل غيريلز سويفت" الفضائي من سقوط وشيك واحتراق مدمر في الغلاف الجوي للأرض، بعد أن أدى النشاط الشمسي إلى انخفاض مداره بشكل كبير.

وأوضحت الوكالة أن المهمة، التي تبلغ تكلفتها 30 مليون دولار، ستُنفذ بالتعاون مع شركة "كاتاليست سبيس تكنولوجيز"، عبر مركبة روبوتية مزودة بثلاثة أذرع آلية لالتقاط التلسكوب ودفعه إلى مدار أعلى وأكثر استقراراً.

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ومن المقرر إطلاق المركبة خلال الأسبوع الجاري على متن صاروخ "بيغاسوس XL"، في خطوة تهدف إلى إطالة عمر المرصد، الذي يعمل منذ عام 2004، وتمكينه من مواصلة رصد أكبر الانفجارات الكونية لسنوات إضافية.

المصدر: وام
الفضاء
ناسا
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