الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جامعة الإمارات تختتم معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة» باستقطاب نحو 6 آلاف زائر

جامعة الإمارات تختتم معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة» باستقطاب نحو 6 آلاف زائر
29 يونيو 2026 16:37

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة»، الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة على مدار عشرة أيام، مستقطبًا نحو 6 آلاف زائر من الباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات والجمهور، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بالمحتوى المعرفي والتراثي ودوره في تعزيز الوعي الثقافي. وشكّل المعرض محطة ختامية للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية، حيث جمع أحد أبرز المجموعات النادرة التي تحتفظ بها جامعة الإمارات العربية المتحدة مع أحد أبرز الصروح الثقافية في الدولة، بما أتاح تقديم المخطوطات في سياق معاصر يبرز قيمتها العلمية والمعرفية. وسلط المعرض الضوء على المخطوطات بوصفها مصادر أصيلة توثق مسيرة العلوم والمعارف، وتعكس تقاليد راسخة في البحث والتأليف والتعلم، بما يسهم في إعادة تقديم هذا الإرث للأجيال الجديدة من منظور يواكب الحراك الثقافي والمعرفي المعاصر. كما أسهم المعرض في إبراز أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية في دولة الإمارات، ودورها في حفظ الإرث الفكري وإتاحته أمام الباحثين والجمهور، بما يعزز الاستفادة منه ويدعم استدامة حضوره في المشهد الثقافي. وعززت الفعالية الحراك الثقافي والعلمي من خلال تسليط الضوء على المخطوطات باعتبارها مصدراً للإلهام وإعادة قراءة تطور المعرفة الإنسانية، إلى جانب توفير مساحة للتفاعل مع الأجيال الجديدة، عبر ربط الموروث العلمي بالتحديات والفرص المعاصرة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التنمية الثقافية المستدامة. ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة في حفظ الموروث المعرفي وإبراز مقتنياتها النادرة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المعرفة وترسيخ مكانة المخطوطات كجزء من الذاكرة العلمية والحضارية.

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تحصل على اعتماد EQUIS الدولي لكلية الإدارة والاقتصاد
«خولة للفن والثقافة» تدعم مسابقة «فخورين بالإمارات»
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع الشركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز
اليوم 19:01
مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025
اقتصاد
مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025
اليوم 18:55
«اقتصادية الشارقة»
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تصدر تقريرها السنوي لعام 2025
اليوم 18:54
الرئيس اللبناني يستقبل الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطتنا حتى حدودنا الجنوبية
اليوم 18:37
مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا في منصب المدير الفني
الرياضة
مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا في منصب المدير الفني
اليوم 18:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©