جامعة الإمارات تختتم معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة» باستقطاب نحو 6 آلاف زائر

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة»، الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة على مدار عشرة أيام، مستقطبًا نحو 6 آلاف زائر من الباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات والجمهور، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بالمحتوى المعرفي والتراثي ودوره في تعزيز الوعي الثقافي. وشكّل المعرض محطة ختامية للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية، حيث جمع أحد أبرز المجموعات النادرة التي تحتفظ بها جامعة الإمارات العربية المتحدة مع أحد أبرز الصروح الثقافية في الدولة، بما أتاح تقديم المخطوطات في سياق معاصر يبرز قيمتها العلمية والمعرفية. وسلط المعرض الضوء على المخطوطات بوصفها مصادر أصيلة توثق مسيرة العلوم والمعارف، وتعكس تقاليد راسخة في البحث والتأليف والتعلم، بما يسهم في إعادة تقديم هذا الإرث للأجيال الجديدة من منظور يواكب الحراك الثقافي والمعرفي المعاصر. كما أسهم المعرض في إبراز أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية في دولة الإمارات، ودورها في حفظ الإرث الفكري وإتاحته أمام الباحثين والجمهور، بما يعزز الاستفادة منه ويدعم استدامة حضوره في المشهد الثقافي. وعززت الفعالية الحراك الثقافي والعلمي من خلال تسليط الضوء على المخطوطات باعتبارها مصدراً للإلهام وإعادة قراءة تطور المعرفة الإنسانية، إلى جانب توفير مساحة للتفاعل مع الأجيال الجديدة، عبر ربط الموروث العلمي بالتحديات والفرص المعاصرة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التنمية الثقافية المستدامة. ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة في حفظ الموروث المعرفي وإبراز مقتنياتها النادرة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المعرفة وترسيخ مكانة المخطوطات كجزء من الذاكرة العلمية والحضارية.