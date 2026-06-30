صدور العدد الجديد من مجلة «المسرح»

الشارقة (الاتحاد)

اشتمل العدد الجديد (82) من مجلة «المسرح»، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة شهرياً، مجموعة متنوعة من القراءات النقدية والحوارات والمتابعات التي ترصد أبرز ملامح الحركة المسرحية في الشارقة والعالم.

وفي باب «مدخل»، خصصت المجلة مساحة موسّعة لتغطية حفل تخريج الدفعة الرابعة من أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الشارقة، الذي شهده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. كما احتوى الباب على استطلاع حول دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تسبق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وتنطلق نسختها الثالثة عشرة مطلع يوليو المقبل، وتضمن الاستطلاع شهادات لعدد من الفنانين المحليين حول أثر الدورة في صقل المواهب ورفد الساحة المسرحية بتجارب جديدة.

وفي باب «قراءات»، نطالع عدداً من المراجعات حول أبرز العروض المسرحية التي قُدّمت أخيراً؛ حيث يكتب راشد مصطفى بخيت عن مسرحية «جارٍ اختيار عنوان» للمخرج الإماراتي إبراهيم سالم، وتتناول ياسمين فرّاج مسرحية «فرايداي» أحدث أعمال المخرج المصري أحمد البوهي، ويحلّل كمال الشيحاوي مسرحية «وحدي» للمخرج التونسي وليد دغسني.

وفي باب «رؤى»، يتطرق جمال المنير إلى أداء الممثل وتفاعل المتلقي، بينما كتب رياض موسى سكران عن الفرضيات الجمالية في أعمال المخرج الإماراتي محمد العامري.

وفي باب «حوار»، تنشر المجلة مقابلة أجراها رابح هوادف مع الفنان الجزائري أحمد رزاق، يتحدث فيها عن بداياته وأبرز محطات مسيرته ورؤيته للعمل المسرحي الناجح جماهيرياً.

وفي باب «أسفار»، يوثّق المخرج السوري سامر محمد إسماعيل رحلته إلى مدينة الحمامات التونسية لتقديم مسرحيته «تجربة أداء»، مستعرضاً أجواء المهرجان وخصوصية المكان.

ويُسلط الضوء في باب «أفق» على تجربة المخرجة التونسية مروى المناعي، التي تتحدث عن محاولاتها المستمرة لتحدي القوالب الفنية الجاهزة، وابتكار مسارات جديدة في هندسة الفضاء المسرحي.

وفي باب «مطالعات»، نقرأ مراجعة بقلم يوسف أمفزع لكتاب الباحثة الفرنسية فلورنس دوبون «وحوش سينكا: من أجل دراماتورجيا للتراجيديا الرومانية».

وفي باب «متابعات»، يقف صبري حافظ على أبرز ملامح الدورة (80) لمهرجان أفينيون التي تُنظم في الفترة من (4-24) يوليو المقبل، كما يتضمن الباب تقريراً عن تحضيرات مهرجان المسرح العربي الـ17 الذي تستضيفه الأردن في يناير المقبل، إضافة إلى حوار مع المخرج الإماراتي حبيب غلوم حول مسرحيته «لحظات منسية» التي قُدّمت للمرة الأولى عام 1989 في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

ويُختتم العدد بباب «رسائل»، الذي يقدم تغطية موسعة للدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، إضافة إلى مواكبة لأهم الفعاليات التي رافقت بينالي السويد للفنون الأدائية، والاحتفال باليوم الوطني للمسرح المغربي، ورسائل أخرى من عواصم عربية وغربية.