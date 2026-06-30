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«الحنين إلى الوطن» في «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»

متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي
1 يوليو 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي العمل الفني المعاصر «الحنين إلى الوطن» للفنانة الإماراتية فرح القاسمي، الذي شارك ضمن فعاليات «بينالي أبوظبي للفن العام بينالي أبوظبي للفن2024 - 2025».
ويأتي هذا العمل التركيبي في محيط المتحف ليجمع بين الفن والتراث والطبيعة، رابطاً بين تاريخ الغوص لاستخراج اللؤلؤ في أبوظبي والمناظر الطبيعية والنظم البيئية التي يستكشفها الزوار داخل المتحف.
ويتكوّن العمل من خمس منحوتات ضخمة لمحار اللؤلؤ تتضمن عناصر صوتية وضوئية، مستلهمة من إرث الغوص للبحث عن اللؤلؤ في دولة الإمارات والمقدّم برؤية فنية معاصرة.
وعند اقتراب الزوار من العمل يعيشون تجربة حسية وبصرية متكاملة، حيث تبث مكبرات صوت مخفية مقطوعة مستوحاة من أهزوجة «توب، توب يا بحر» التي كانت ترددها زوجات الغواصين.
كما يخلق العمل المعروض خارج متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي رابطاً مؤثراً بين التراث البحري والبيئة البحرية للخليج العربي.
وتتناول أعمال الفنانة فرح القاسمي موضوعات الهوية وتأثيرات العولمة على تفاصيل الحياة اليومية، حيث تمزج بين العوالم الطبيعية والاصطناعية بلغة بصرية تجمع بين التوثيق والخيال السريالي.

أبوظبي
متحف التاريخ الطبيعي
الإمارات
متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي
فرح القاسمي
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