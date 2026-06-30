الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تُعلن برنامجها لصيف وخريف 2026

جانب من فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:49

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها لصيف وخريف 2026، مواصلةً التزامها بتعزيز التبادل والتعاون مع المجتمع الفني الإقليمي والعالمي، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعارض والتصوير الفوتوغرافي والعروض الأدائية والسينما والنشر الفني، إلى جانب حضور دولي لمقتنياتها في عدد من المؤسسات الثقافية الشريكة. تقام الدورة الثالثة عشرة من  معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة 13» في رواق الفوتوغراف من 8 أغسطس حتى 29 نوفمبر، لتقدم فصلاً جديداً في مسيرة المعرض مع انتقاله إلى هذا الفضاء المخصص لفن الفوتوغراف. 
ويستمر معرض «سرديّات الفوتوغراف على امتداد سواحل الخليج» ضمن عرضه الدائم في رواق الفوتوغراف، جامعاً 165 صورة فوتوغرافية ووثيقة أرشيفية من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويضم المعرض شرائح زجاجية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تقدم صوراً لبشر وأمكنة وأنشطة على امتداد الخليج العربي وسواحل المحيط الهندي، وتستعرض دور الممرات المائية والمناطق الساحلية بالخليج في تسهيل التواصل البشري، وتشكيل التجارة العالمية، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي واللغوي.
أما دولياً فيتواصل حضور مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون عبر معرضين طُوّرا بالتعاون مع مؤسسات شريكة. إذ يستضيف مركز أرانيا للفنون في غوانغجو معرض «في الحضور والغياب: أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون» حتى 30 أغسطس، مقدّماً أكثر من 70 عملاً في الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمنسوجات لـ 28 فناناً. وينطلق المعرض من مفهوم الأرض كما يتجلى في رؤى فنانين من غرب آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا وشتاتهم، متتبعاً مسارات الممارسة الفنية والتجريب في هذه المناطق منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

مؤسسة الشارقة للفنون
الإمارات
الشارقة للفنون
الشارقة
الأنشطة الصيفية
البرامج الصيفية
آخر الأخبار
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
الترفيه
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
اليوم 14:38
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©