«الشارقة للفنون» تُعلن برنامجها لصيف وخريف 2026

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها لصيف وخريف 2026، مواصلةً التزامها بتعزيز التبادل والتعاون مع المجتمع الفني الإقليمي والعالمي، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعارض والتصوير الفوتوغرافي والعروض الأدائية والسينما والنشر الفني، إلى جانب حضور دولي لمقتنياتها في عدد من المؤسسات الثقافية الشريكة. تقام الدورة الثالثة عشرة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة 13» في رواق الفوتوغراف من 8 أغسطس حتى 29 نوفمبر، لتقدم فصلاً جديداً في مسيرة المعرض مع انتقاله إلى هذا الفضاء المخصص لفن الفوتوغراف.

ويستمر معرض «سرديّات الفوتوغراف على امتداد سواحل الخليج» ضمن عرضه الدائم في رواق الفوتوغراف، جامعاً 165 صورة فوتوغرافية ووثيقة أرشيفية من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويضم المعرض شرائح زجاجية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تقدم صوراً لبشر وأمكنة وأنشطة على امتداد الخليج العربي وسواحل المحيط الهندي، وتستعرض دور الممرات المائية والمناطق الساحلية بالخليج في تسهيل التواصل البشري، وتشكيل التجارة العالمية، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي واللغوي.

أما دولياً فيتواصل حضور مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون عبر معرضين طُوّرا بالتعاون مع مؤسسات شريكة. إذ يستضيف مركز أرانيا للفنون في غوانغجو معرض «في الحضور والغياب: أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون» حتى 30 أغسطس، مقدّماً أكثر من 70 عملاً في الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمنسوجات لـ 28 فناناً. وينطلق المعرض من مفهوم الأرض كما يتجلى في رؤى فنانين من غرب آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا وشتاتهم، متتبعاً مسارات الممارسة الفنية والتجريب في هذه المناطق منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم.