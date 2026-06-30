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التعليم والمعرفة

«انشر»: فتح باب التسجيل في مسار «إطلاق»

جانب من البرنامج التدريبي لمواكبة متطلبات قطاع النشر (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:49

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التسجيل في مسار «إطلاق» ضمن برنامجه التدريبي لعام 2026، وذلك ابتداءً من 1 يوليو وحتى نهاية أغسطس، لإتاحة الفرصة أمام الناشرين الطامحين إلى تأسيس مشاريع نشر جديدة والانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يواكب متطلبات القطاع.
ودعا صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» الراغبين في تأسيس مشاريع نشر جديدة والاستفادة من البرنامج إلى التقديم عبر الرابط التالي: https://onshur.ae/ وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل في 30 أغسطس 2026، للاستفادة من فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يزوّد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريع نشر مستدامة وقادرة على النمو.
وبعد إغلاق باب التسجيل، تخضع الطلبات لمرحلة مراجعة وتقييم لاختيار المرشحين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج، على أن تنطلق أولى الجلسات التدريبية في سبتمبر 2026. وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «أكد الموسم الأول من مسار (إطلاق) أن الاستثمار في تأهيل الناشرين الجدد يفتح المجال أمام مشاريع أكثر جاهزية وقدرة على دخول السوق، ويعزز فرص بناء شركات نشر تمتلك مقومات الاستمرار والتطور، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ صناعة نشر قوية تستند إلى المعرفة والكفاءات المهنية، وتسهم في دعم الحراك الثقافي والاقتصادي على المدى الطويل».
وأضاف: تبنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رؤية تقوم على أن ازدهار صناعة النشر يرتبط بقدرتها على استقطاب مواهب جديدة وتجديد قاعدة العاملين فيها باستمرار، ومن هذا المنطلق يعود مسار «إطلاق» في صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» لتوفير مسارات تدعم دخول خبرات جديدة إلى القطاع، وتساعد على بناء منظومة أكثر تنوعاً وقدرة على النمو، بما يرسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الكتاب.

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