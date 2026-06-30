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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية»: 240 عنواناً في «خزانة الكتب»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
1 يوليو 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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يستهدف مركز أبوظبي للغة العربية القراء في أبوظبي والعين عبر مبادرته النوعية «خزانة الكتب»، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بإصدارات جديدة لمشاريعه الرائدة، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية ونشر المعرفة، وبما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة.
وتطرح المبادرة أكثر من 240 عنواناً في مختلف مجالات المعرفة من العناوين الصادرة عن مشروعات المركز الثقافية، بما يرسّخ حضوره المؤسسي في مواقع حيوية، ويوسّع دائرة الفئات المستفيدة من فعاليات برنامجه النوعي في الدورة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، والتي تستهدف الوصول إلى 100 ألف مستفيد.
وتتوجه «خزانة الكتب» إلى مدينة الشيخ طحنون الطبية في العين للمرّة الثانية بصحبة أكثر من 240 عنواناً في مختلف المجالات المعرفية من إصدارات مشاريع المركز: «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، وتصل «خزانة الكتب» إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حاملة أكثر من 220 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب، من إصدارات مشاريع المركز، حتى 3 يوليو 2026، بهدف ترويج مشاريع المركز وبرامجه وإصداراته لموظفي الشركة من عشاق القراءة.
وتهدف جولات المبادرة، التي تقام في إطار فعاليات الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، إلى توفير مصادر الثقافة والمعرفة، من خلال توفير الكتب في أماكن وجود القراء وعملهم، ما يعزّز ارتباط أفراد المجتمع بثقافة القراءة، ويحفزهم على جعلها عادة يومية بأسلوب جديد ومبتكر بما يعكس رؤية مركز أبوظبي للغة العربية وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى نشر المعرفة والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة ونشر المعرفة.

مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
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