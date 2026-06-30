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التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية يعزز مهارات العربية لدى أصحاب الهمم عبر فنون الأداء والخط

مركز أبوظبي للغة العربية يعزز مهارات العربية لدى أصحاب الهمم عبر فنون الأداء والخط
30 يونيو 2026 21:43

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، ورش العمل، التي نظمها لتمكين أصحاب الهمم من اللغة العربية عبر فنون الأداء التمثيلي، والخطّ العربي، وتشجيع الموهوبين منهم. حملت المبادرة التي نُفذت بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في مركز فلج بالشارقة عنوان «العربية بذائقة أصحاب الهمم»، وأدارها المخرج محمد بكر مدير مركز الفن للجميع، بمشاركة نخبة من الطلاب من أصحاب الهمم، وتعاون 10 فنانين في المجالات الفنية المختلفة المتعلقة بالخط والتشكيل والأداء التمثيلي.
وتتفق هذه المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في المشهد الإبداعي. ويترجم الرؤية الاستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم عبر إبراز طاقاتهم الإبداعية، وإتاحة الثقافة والفنون للجميع، وتحويل المواهب إلى مكتسبات أدبية وثقافية فعلية تثري المحتوى العربي برؤى إنسانية وفنية متفردة، كما تبرز قيم التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي، وتعزز الدمج المجتمعي في مختلف الأنشطة الثقافية، من خلال برامج إبداعية شاملة تعكس الأهداف الثقافية والمجتمعية التي يسعى المركز إلى تحقيقها.
توزعت الورش بين أبوظبي والشارقة، وتلقى المشاركون في ورش «العربية بذائقة أصحاب الهمم» في فرع الأداء التمثيلي، دروساً نظرية، وتدريبات تطبيقية على مهارات الخطابة والإلقاء، والارتجال، والذاكرة الانفعالية، والإيقاع الحركي، والأداء التعبيري، والحركات الإيمائية ولغة الجسد. مع تركيز على مهارات وضوح اللغة ومخارج الحروف، والتمكن من القراءة وحفظ الحوار. كما تضمنت الورش تدريبهم على عمل مسرحي قصير مستلهم من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، كشف العمل عن تنوع مهارات المتدربين ونجاحهم في أداء عمل درامي متكامل العناصر.
وركّزت ورش الخط العربي على تنمية مهارات المشاركين في أساسيات الخط العربي، وعرّفتهم على أساليب استخدام الأدوات والخامات، وصناعة الخلفيات الملونة للوحات الفنية، بالإضافة إلى دمج الخط مع الفنون التشكيلية لإنتاج أعمال فنية مبتكرة.
وسوف تشهد الدورة الخامسة والثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عرضاً لمنتجات الورش الفنية، إضافة إلى العرض المسرحي بهدف تعزيز مهارات المشاركين من أصحاب الهمم على مشاركة المجتمع، ومواجهة الجمهور، وتعزيز اشكال الحوار الإيجابي بينهم وبين المجتمع في تطبيق عملي لمبادئ عام الأسرة..
وتلتزم الورش بأهداف مبادرة «العربية بذائقة أصحاب الهمم» الرامية إلى دمج أصحاب الهمم ضمن المشهدين الثقافي والاجتماعي، وترسيخ حضور اللغة العربية أداةً فاعلة في التمكين، والمشاركة المجتمعية المتكافئة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتسليط الضوء على قدراتهم ومساهماتهم في المجتمع، وذلك ضمن الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز، بهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تفاعلهم مع اللغة، والثقافة العربية، عبر برامج متخصصة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشمولية الثقافية، وتمكين جميع أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في المشهد الثقافي.

 

مركز أبوظبي للغة العربية
اللغة العربية
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