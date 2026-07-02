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«الرافد» في عددها 347 ترصد المشهد الثقافي والإبداعي بالشارقة

«الرافد» في عددها 347 ترصد المشهد الثقافي والإبداعي بالشارقة
2 يوليو 2026 12:40

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد 347 لشهر يوليو من مجلة «الرافد»، حاملاً في طياته رصداً مفصلاً للمشهد الثقافي والإبداعي في إمارة الشارقة، ومواكباً للنشاط التنموي النوعي الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.
وتصدر تغطيات العدد، افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة لحديقة المجرة بعد إعادة تصميمها، لتصبح بيئة تفاعلية تجمع بين الفن والترفيه، وتجسّد هوية مجتمعية تربط الفن بالحياة اليومية، من خلال منحوتات فنية ضخمة صمّمت كجسور بصرية تربط الزوّار بذكرياتهم. كما استعرض العدد افتتاح سموه لحفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة، مؤكداً استمرار الإمارة كواحة للعلم ومنارة للفكر والإبداع.
حضور دولي ومعرفي
خصّص العدد مساحة واسعة لأخبار جامعة الشارقة، التي تواصل ترسيخ دورها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، من خلال مبادرات نوعية منها: إطلاق مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الخامس، وإعلان الفائزين في جائزة الشباب للبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى دعم رواد الإعلام في «سبارك 18»، وإطلاق مبادرة «مواهب رقمية في الشارقة» بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى معرض «حماة الوطن» الذي افتتحه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ليكون وثيقة فنية تخلد التضحيات.
وعلى صعيد تعزيز الحضور الثقافي عالمياً، سلط العدد الضوء على مد الشارقة لجسور الضاد إلى قلب أوروبا عبر افتتاح «قاعة الشارقة للغة العربية» في جامعة سلامنكا الإسبانية، وتتويج هيئة الشارقة للآثار ضمن أفضل خمسة مشاريع في «جائزة ناتافان للتميز الثقافي» من منظمة «إيسيسكو». كما أبرز العدد مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي في معرض وارسو الدولي للكتاب، تحت شعار «حكاية حروف.. بين حضارتين»، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب. وتناولت المجلة مبادرة «منحة الفاية للبحوث» بميزانية مليوني درهم لتمويل مشاريع علمية.
مبادرات نوعية
وفي سياق دعم الابتكار، استعرض العدد إطلاق مبادرة «ببلش هير» لبرنامج «مسارات» لدعم النساء بقطاع النشر، وإطلاق «إنسانية الشارقة» لحملة «المناصرين الذاتيين» لذوي الإعاقة.
ولم يخلُ العدد من استعراض الحراك المسرحي، حيث رصد فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته التاسعة، بمشاركة فرق من الإمارات ومصر وتونس وسوريا والمغرب، إلى جانب ملتقى المسرح المحلي الذي ناقش دور جمعية المسرحيين في دعم المشهد المسرحي الإماراتي، ودورات تدريبية نوعية نظمتها إدارة المسرح بالشارقة.
إضافة إلى تغطية ليوم المتاحف العالمي، ومشاركة متحف الشارقة البحري في معرض «اصنع في الإمارات»، وتحقيق فيلم «الحلول الحضرية لعالم أخضر» إنجازاً دولياً جديداً بفوزه بجائزتي «ريمي بلاتينيوم» في مهرجان هيوستن السينمائي.
نبض بيوت الشعر
وفي قسم «بيوت الشعر»، استعرض العدد النشاط المكثف لبيوت الشعر التابعة لدائرة الثقافة بالشارقة، وخصص مساحة واسعة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في كل من المغرب وموريتانيا، حيث احتفت الدورة السابعة والعشرون بالرباط بأربع قامات ثقافية مغربية، فيما احتضنت نواكشوط الدورة الثامنة والعشرين، بحضور وزير الثقافة الموريتاني، لتكريم أربعة من أعلام الأدب الموريتاني، تأكيداً على رسالة الشارقة في الوفاء للمبدعين العرب.
يُذكر أن العدد تضمن باقة متنوعة من الأخبار التي تغطي جهود مختلف المؤسسات في الشارقة، ليقدم بذلك صورة متكاملة عن تكامل الانتظامات الثقافية وتعدد الأنساق في مشروع الشارقة الثقافي.

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