«الشارقة للتراث» و«الأوركسترا الوطنية» يوحدان جهودهما لإبراز التراث الإماراتي

الشارقة (وام)

بحث سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مع وفد من الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا، سُبل تعزيز التعاون المشترك لتوظيف التراث الإماراتي في الإبداع الفني المعاصر.

وجاء اللقاء ضمن البرنامج الثقافي للأوركسترا الرامي إلى إنجاز عمل موسيقي جديد للموسيقار المصري هشام نزيه، مستوحى من التراث الثقافي الإماراتي ليعكس ثراءه وتنوعه برؤية فنية حديثة.

وأكد سعادة الدكتور المسلم أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية الوطنية لترسيخ الهوية وإبراز الإرث الحضاري لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

تخلل اللقاء، الذي حضره الموسيقار هشام نزيه، وفرح جديد، مدير أول مكتب المدير العام للأوركسترا، جولة للوفد في مرافق المعهد للتعرف على دوره الرائد في صون التراث الثقافي غير المادي، وجهوده المستمرة في مجالات التوثيق، والبحث العلمي، والمحافظة على الموروث لنقله إلى الأجيال القادمة.