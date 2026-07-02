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المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة على جوجل بقيمة 4.1 مليار يورو

المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة على جوجل بقيمة 4.1 مليار يورو
2 يوليو 2026 14:27

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الطعن الذي تقدمت به شركة جوجل التابعة لمجموعة "ألفابت"، احتجاجاً على غرامة قياسية فرضتها المفوضية الأوروبية قبل ثماني سنوات، بسبب ممارسات احتكارية مرتبطة بنظام التشغيل "أندرويد".

وأكدت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، قرار المحكمة الأدنى درجة، والذي كان قد خفّض الغرامة من 4.34 مليار يورو إلى 4.1 مليار يورو في عام 2022.

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وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من جوجل وألفابت مرفوض، ما يثبت العقوبة المفروضة على خلفية إساءة استخدام موقع مهيمن عبر خدمة "جوجل سيرش" ضمن نظام أندرويد، بهدف إقصاء المنافسين.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
المحكمة الأوروبية
جوجل
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