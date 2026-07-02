دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تكشف عن تجارب معرفية ضمن المخيمات الصيفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق المخيمات الصيفية لأبوظبي للثقافة التي تُقام في مختلف أنحاء الإمارة. وتتيح هذه التجارب للأطفال واليافعين فرصة مميزة لقضاء عطلتهم الصيفية في استكشاف متاحف الإمارة، ومؤسساتها الثقافية، ومواقعها التراثية، ومراكزها الإبداعية، ومساحات العروض الأدائية، من خلال تجارب تعليمية غامرة.

يقام برنامج المخيمات في أبوظبي والعين خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، وقد صُمم كتجربة متكاملة تمتد عبر مواقع متعددة، وتركز على العلوم والتراث والفنون الأدائية والعروض الموسيقية. وسيتاح للمشاركين تطوير مهارات جديدة واستكشاف القصص والتقاليد والأفكار التي أسهمت في تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

المخيم الصيفي لمكتبات أبوظبي

خلال الفترة من 1 يوليو إلى 27 أغسطس، يرحب المخيم الصيفي لمكتبات أبوظبي بالأطفال من عمر 5 إلى 14 عاماً، ليحفز لديهم التفكير الإبداعي، والمهارات العملية، ويعزز شعورهم بالهوية والانتماء. ويقدم البرنامج ورش عمله باللغتين العربية والإنجليزية، ويشجع المشاركين على الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات الشيقة؛ بما في ذلك رسم البورتريه الذاتي (لوحة الترحيب)، والنسج بطريقة المندالا، وفن السكرابوكينغ (دفتر الذكريات للنسيج ومصنع الأحلام)، وتصميم الحقائب القماشية، وتحويل الصناديق والأكواب لقطع ديكور مبتكرة، والرسم على الخشب، والطباعة الصديقة للبيئة (الطباعة الطبيعية بالورود وأوراق الشجر)، والطباعة الحرارية المستوحاة من التراث الإماراتي، وحرفة «التلي» التقليدية، والعديد من التجارب الإبداعية الأخرى. سيكتسب المشاركون مهارات عملية من خلال تدريب تفاعلي يدمج بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والإبداع لديهم. كما يتضمن البرنامج مسابقة لتصميم الأزياء مستوحاة من برنامج «بروجكت رانواي» (تحدي المصمم الواعد)، وأنشطة للتبادل الثقافي ومقارنة الملابس التقليدية، وجلسات الحكايات والقراءة التفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط المخيم الضوء على المشاريع الصغيرة والناشئة ويدعمها من خلال تفعيل منصات مخصصة لها طوال فترة البرنامج، مما يتيح للمشاركين الصغار فرصة التعرف على ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية. يقام هذا المخيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهلال الأحمر الإماراتي، وبيت الحرفيين، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، ونادي تراث الإمارات، ومجالس الشباب، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

«حكايتنا»

في الفترة من 6 يوليو إلى 14 أغسطس، سينطلق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً في رحلة استكشاف ممتعة عبر «المنطقة الثقافية» في السعديات، ليتعرفوا إلى معنى الإنسانية وعجائبها من خلال المنظور والرؤى الفريدة لثلاثة متاحف عالمية. ومن خلال محاور متنوعة تشمل النباتات والحيوانات، والمناظر الطبيعية والسماء، والحركة والسفر، والأشكال والألوان، حيث يوفّر المخيم إطارًا إبداعيًا يمكّن الأطفال من استكشاف العالم من حولهم وفهم مكانتهم فيه. ويمكن للمشاركين اختيار الالتحاق بأسبوع واحد أو بثلاثة أسابيع كاملة لاستكشاف جميع المواقع المشاركة.

ففي «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»، يكتشف المشاركون بدايات الحياة والقوى الطبيعية التي شكلت كوكب الأرض، بينما يعرّفهم متحف اللوفر أبوظبي على جوانب الإبداع والابتكار الإنساني من خلال استكشاف أعمال فنية ومقتنيات تمتد من القطع الأثرية القديمة إلى الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، مع التعمق في مفاهيم الابتكار والتصميم والتبادل الثقافي عبر الفن بين مختلف الحضارات.

وفي «متحف زايد الوطني»، يستكشف الأطفال نحو 1500 قطعة أثرية تغطي أكثر من 300 ألف عام من تاريخ البشرية. وكإضافة مميزة ومبتكرة، سيستمتع المشاركون في المخيم بزيارة حصرية إلى تيم لاب فينومينا أبوظبي، وهي تجربة رقمية غامرة يلتقي فيها الفن بالتكنولوجيا والخيال.

«مخيم إرث أبوظبي والعين»

يقام هذا المخيم في الفترة من 6 يوليو إلى 20 أغسطس في أبوظبي، ومن 20 يوليو إلى 20 أغسطس في العين، ويتيح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً فرصة مثالية للتواصل مع التراث الحي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تجارب غامرة في المعالم الثقافية والتاريخية البارزة في كلا الموقعين.

ففي أبوظبي، سيتعرف المشاركون على «التراث الإماراتي الأصيل» في «قصر الحصن»، حيث تبعث القصص والجولات الإرشادية المصحوبة بمرشدين وحكايات الاستكشاف الحياة في أقدم حصن في الإمارة. وفي «بيت الحرفيين»، يمكن للأطفال التفاعل مع الحرف التقليدية عبر ورش عمل يدوية وتفاعلية، في حين يُعرفهم متحف المقطع بالبوابة التاريخية للإمارة من خلال أنشطة تفاعلية وتحديات هندسية ملهمة. أما في العين، فسيستكشف المشاركون القصص والتقاليد والممارسات الثقافية التي أسهمت في تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تجارب تراثية غامرة في المواقع الثقافية المهمة بالمدينة، مما يساهم في تعزيز ارتباطهم بهوية الدولة وتراثها الحي بشكل أعمق.

«كان يا ما كان للفنون»

في الفترة من 6 يوليو إلى 20 أغسطس، يدعو مخيم «كان يا ما كان للفنون» الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً لاستكشاف آفاق الإبداع الفني عبر ثلاث وجهات ثقافية متميزة في أبوظبي: «استوديو الفنون» في منارة السعديات، و«مركز الفنون للأطفال» في المجمع الثقافي، و«بيت الخط» (بيت الخط العربي). ومن خلال ورش الرسم، والطباعة، والوسائط المتعددة، وفن النسيج، والخزف، يعمل المشاركون على تطوير مهاراتهم الإبداعية أثناء تجربة تقنيات وأساليب تعبير جديدة. كما يعرّف البرنامج الأطفال بمهارات سرد القصص، والفنون البصرية، وتقاليد الخط العربي الأصيل، مما يتيح لهم فرصة فريدة للعمل باستخدام الأدوات والمواد التقليدية، مع بناء الثقة والخيال وتوطيد صلتهم بالثقافة من خلال الفنون.

المخيم الصيفي في «مركز القطارة للفنون»

يجمع المخيم الصيفي في مركز القطارة للفنون، الذي يُقام خلال الفترة من 6 يوليو إلى 13 أغسطس، بين الفن والثقافة والتراث المحلي من خلال ورش عمل تطبيقية وأنشطة مُعدّة بعناية. ويتيح للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المجالات الفنية، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وإنتاج أعمالهم الفنية الخاصة ضمن بيئة تعاونية تربط بين التعلم والهوية الثقافية.

ويُقام مخيم «التقاليد في الحركة» في بيت العود والمجمّع الثقافي خلال الفترة من 12 يوليو إلى 28 أغسطس، ليُعرّف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عامًا بعالم الموسيقى والحركة والرقص وسرد القصص من خلال الأداء الفني الجماعي والمشترك. وسيكتشف المؤدون الصغار الإيقاع، ويبنون ثقتهم بأنفسهم، ويطوّرون حضورهم على خشبة المسرح، بينما يبدعون ويعبّرون ويؤدّون معاً مع أقرانهم في بيئة محفزة. وفي ختام البرنامج، يقدّم الأطفال عروضهم الجماعية التي هي ثمرة تعاونهم المشترك، بما يسهم في تنمية الإبداع وتعزيز ارتباطهم بالتراث الفني والتقاليد الثقافية للمنطقة على نحو أعمق.

وينظم «المخيم الصيفي» في «بيت العود» خلال الفترة من 12 يوليو إلى 5 أغسطس، ويعرّف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا بفن صناعة الآلات الموسيقية التقليدية من خلال تصميم نماذج مصغّرة لآلة العود وتعلّم أساسيات الحِرف اليدوية وتقنيات التصنيع البسيطة. كما يقدّم المخيم برنامجًا موسيقيًا تفاعليًا يزوّد المشاركين بالمعارف الموسيقية الأساسية، بما يتيح لهم الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وإثراء خبراتهم العملية.

بينما يُقام «المخيم الصيفي في المجمّع الثقافي» متعدد التخصصات خلال الفترة من 13 يوليو إلى 13 أغسطس، ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، حيث تُنظَّم فعالياته في مختلف مرافق المجمّع الثقافي، بما في ذلك مكتبة أبوظبي للأطفال، ومركز الفنون للأطفال، وإيكول دوكاس، إلى جانب قاعات المعارض الفنية ومساحات الفنون الأدائية.

ويقام «المخيم الصيفي في متحف دلما» في متحف دلما خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو، ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، حيث يتيح لهم استكشاف التراث البحري العريق لجزيرة دلما إلى جانب مجموعة من القضايا البيئية المعاصرة، مع التركيز بشكل خاص على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به الجزيرة.

وأخيراً «متحف الأطفال: مخيم هيا نلعب! الصيفي»، في «متحف الأطفال» بمتحف اللوفر أبوظبي، والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 21 أغسطس، ويدعو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا إلى استكشاف تاريخ ألعاب الطاولة من خلال تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة. ويحظى المشاركون بفرصة ممارسة مجموعة من الألعاب الشهيرة، بما في ذلك الألعاب الإماراتية الشعبية، ولعبة كاروم، والهمس المتسلسل، ولعبة تحدي الكعكة، وبيكشينري، وغيرها من الألعاب المتنوعة. كما يخوضون تجربة المصممين من خلال ابتكار لعبة طاولة خاصة بهم كل يوم، مستلهمين أفكارهم من ألعاب تنتمي إلى ثقافات وعصور مختلفة.

ومن خلال المخيمات الصيفية لأبوظبي للثقافة، تدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الجهود المتواصلة لحماية التراث الثقافي الغني للإمارة وصونه والترويج له، مع إلهام جيل جديد من السفراء الثقافيين من خلال التفاعل الهادف مع المتاحف، والمواقع التراثية، والمؤسسات الثقافية، والتقاليد الفنية العريقة.