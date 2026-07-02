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التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني يفتح باب التقدم لصندوق تمويل الأبحاث

البرنامج يدعم الأبحاث المرتبطة بتاريخ المنطقة الأوسع وثقافاتها (من المصدر)
3 يوليو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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فتح متحف زايد الوطني باب التقدّم لصندوق تمويل الأبحاث لعام 2026، داعياً الباحثين من مختلف أنحاء العالم إلى التقدّم بطلباتهم للحصول على الدعم المخصص للمشروعات البحثية التي تسهم في صون إرث دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها، وتعزيز المعرفة بهما، إلى جانب دعم الأبحاث المرتبطة بتاريخ المنطقة الأوسع وثقافاتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصندوق مليون درهم، ويدخل عامه الرابع مواصلاً رسالته في دعم الدراسات والأبحاث التي تثري فهم الماضي، وتفتح آفاقاً جديدة للمعرفة، وتُسهم في توثيق الموروث الثقافي وصونه للأجيال المقبلة.
وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعكس التنوع والعمق اللذان تتسم بهما الأبحاث المدعومة من الصندوق رسالته الأوسع المتمثلة في ترسيخ مكانة متحف زايد الوطني بوصفه مؤسسة بحثية عالمية المستوى. ومن خلال دعم الدراسات والأبحاث الجديدة وتعزيز التعاون الدولي، يسهم الصندوق في تعميق فهمنا لتراثنا الغني، وضمان استمرار هذه القصص في إثراء معارف الأجيال المقبلة وإلهامها».
وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «بصفته مؤسسة بحثية، يمتد البرنامج العلمي لمتحف زايد الوطني ليشمل مجالات متعددة، من بينها علم الآثار وعلم حفظ المقتنيات والتاريخ الشفهي والتراث الثقافي غير المادي، مدعوماً بمرافق متخصصة تشمل مختبرات الحفظ والترميم، واستديو الرقمنة، وتقنيات التصوير متعدد الأطياف.
ويدعم صندوق تمويل الأبحاث خمسة موضوعات رئيسة، هي موضوع حياة وإنجازات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة. وموضوع علم الآثار وتاريخ الإمارات. وموضوع التراث الثقافي غير المادي للإمارات، وموضوع الآثار والتاريخ في شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا، ويشمل ذلك باكستان والهند وسريلانكا، مع التركيز على أوجه التفاعل والروابط التاريخية التي جمعت هذه المناطق بدولة الإمارات منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترات الحديثة، وموضوع المؤتمرات والمحاضرات المتخصصة.

أبوظبي
متحف زايد الوطني
الإمارات
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