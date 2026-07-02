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التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض أحدث ممارسات إدارة المعرفة

جانب من جولة الوفد (من المصدر)
3 يوليو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في أعمال مؤتمر المكتبات الأميركية، الذي أُقيم بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الجمعية الأميركية للمكتبات، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضوره في المحافل المهنية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة في قطاع المكتبات والمعلومات.
وشملت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والاطلاع على المعرض المصاحب الذي ضم نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات المكتبات، وأنظمة المعلومات، والحلول الرقمية الداعمة لإدارة المعرفة، بما أتاح للوفد التعرف إلى أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في تطوير الخدمات المكتبية.
ونظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والجمعية الأميركية للمكتبات، جلسة حوارية بعنوان «دور معارض الكتب والمكتبات العامة في تعزيز القراءة»، تناولت أهمية الشراكات بين المؤسسات الثقافية والمكتبات في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ القراءة باعتبارها ممارسة مستدامة تسهم في بناء مجتمع المعرفة.
وزار وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية، على هامش المؤتمر، عدداً من أبرز المكتبات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية، من بينها مكتبة جامعة واشنطن ومكتبة جامعة شيكاغو.
وأكد حمد الحميري، أن المشاركة في مؤتمر المكتبات الأميركية والزيارات الميدانية تأتي في إطار استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية لتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة المكتبات والمعرفة، بما يدعم تطوير الخدمات وجهود التحول الرقمي.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
مؤتمر المكتبات
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