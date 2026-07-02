بدور القاسمي تعلن انطلاق «الشارقة للموزعين» 19 سبتمبر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين»، يومي السبت والأحد 19 و20 سبتمبر 2026، في مركز إكسبو الشارقة.

ويجمع المؤتمر هذا العام مئات الموزعين وبائعي الكتب ومنصات البيع الإلكترونية من 98 دولة، في منصة مهنية متخصصة تناقش واقع توزيع الكتب عالمياً، وتبحث سبل تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات بين الموزعين والناشرين، ومواكبة التحولات الرقمية في قطاع بيع وتوزيع الكتب.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين العاملين في قطاع التوزيع من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود، إلى جانب طرح حلول عملية لتحديات السوق، عبر برنامج يتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش تنظيم المخزون والعرض، وبناء العلاقات المهنية المستدامة مع المؤلفين والناشرين، وتعظيم الاستفادة من أدوات الاتصال الرقمية الحديثة واستراتيجيات العمل الفعالة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يمثل مؤتمر الشارقة للموزعين إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الشارقة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه دعم صناعة الكتاب عالمياً، إذ يوفّر منصة مهنية متخصصة تضع قضايا التوزيع في صدارة النقاش».

وأضاف العامري: «نجح المؤتمر، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في بناء شبكة علاقات دولية واسعة تجمع بين الموزعين والناشرين، وأسهم في فتح أسواق جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد في قطاع النشر. وتأتي دورة هذا العام استكمالاً لهذه الجهود، من خلال توسيع قاعدة المشاركين، وتعميق الحوار حول مستقبل توزيع الكتب في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ونمو التجارة الإلكترونية».

ويركّز مؤتمر الشارقة للموزعين هذا العام على الجوانب التشغيلية الدقيقة في قطاع بيع وتوزيع الكتب، وتتناول جلساته أساليب إدارة المخزون، وتحسين العرض داخل المكتبات، بما يشمل تقنيات تحليل الطلب، وتقليل المرتجعات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويناقش المؤتمر آليات تطوير العلاقة المهنية بين الموزعين والناشرين والمؤلفين، وسبل بناء شراكات قائمة على تبادل البيانات والتخطيط المشترك للإصدارات والحملات التسويقية. وتحضر الأدوات الرقمية بقوة في البرنامج من خلال جلسات تبحث في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين اكتشاف العناوين وتخصيص العروض للقراء ورفع معدلات التحويل داخل المتاجر والمنصات الإلكترونية، إلى جانب استعراض تجارب عملية في تطوير نماذج البيع الهجين التي تجمع بين المتجر التقليدي والتجارة الإلكترونية.